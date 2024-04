El primer teléfono de Cangas

Telefónica cumple un siglo desde su nacimiento en 1924 como Compañía Telefónica Nacional de España. En Cangas, el primer teléfono público se inauguró un año después, tal y como recoge el historiador Xerardo Dasairas. La llegada del móvil ha hecho desaparecer las cabinas, no sin pena. En O Morrazo se retiró la última hace sólo unos días en Bueu

Desde febrero de 1925, Cangas, igual que Bueu, “xa disporía de servizo telefónico, un ano despois da creación da empresa estatal Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)”, señala el historiador Xerardo Dasairas haciendo historia del teléfono en la comarca, ahora que este año la Compañía Telefónica cumple su siglo de vida.

En 1925 fue cuando se instaló “un aparello telefónico no comercio da viúva de Eiroa por considerar que era o mellor sitio para ser atendido. Desde había un ano, esta compañía absorvería ás operadoras privadas existentes, adquerindo o monopolio da telefonía segundo decreto promulgado polo Directorio militar de Primo de Rivera”. Era alcalde de Cangas, nombrado por dicho Directorio Militar, Pedro Rodríguez Pérez.

Lo cierto es que antes de la constitución de la CTNE ya había empresas que instalaban teléfonos y las conserveras de O Morrazo contaban con el servicio, como acreditan los anuncios de la época, indica Dasairas, que relata que ni dos años duraría la central telefónica en su ubicación inicial: “Cara a finais de 1926 xa se inaugura unha nova estación telefónica no establecemento de Ocaña, atendida por telefonistas. Desde esta data, o teléfono estenderíase ás empresas conserveiras e particulares podentes, sendo que ata mediados do 1933 non contarían con el a Garda Civil e outras dependencias oficiais como o Concello.”

Censo de teléfonos en el año 1921. / Xerardo Dasairas

La última centralita manual, antes de la automatización estaba situada en el primer piso de una casa en la calle Méndez Núñez, frente al cuartel da Garda Civil (actual Casa do Concello).

La generación de la década de los 60 creció con aquellas centralitas atendidas en buena medida por mujeres. La operadora era una más en los hogares a la que llamaban por su nombre cuando había que hacer una llamada y le daban el número o incluso el nombre del destinatario con el que ella conectaba a través de un cable al circuito general.

Aquellos tiempos son historia, agua pasada con la evolución de la telefonía y la llegada del móvil que también arrasó con las cabinas públicas que empezaron a instalarse en 1928. Desde enero de 2022, Telefónica ya dejó de estar obligada a prestar el servicio de cabinas y comenzó su retirada progresiva, como el modelo que inmortalizó la película “La cabina” protagonizada por José Luis López Vázquez, y del que hasta el año pasado podían aún verse, ya fuera de uso, en O Morrazo.

En la actualidad pueden quedar una treintena de cabinas pendientes de retirar en España y sólo algunas han quedado como mobiliario urbano, a petición de los ayuntamientos para algún proyecto municipal. En el caso de O Morrazo, ninguna de estas cabinos logró el indulto del Concello. La última en retirarse fue hace sólo unos días en Bueu, en el cruce de Pazos Fontenla con Eduardo Vincenti, que había quedado pendiente de cuando un año antes empezó la retirada de las tres previstas en esta localidad. En Cangas se retiraron nueve cabinas, de distintos modelos, como el clásico que permanecían junto a la excolegiata y en la avenida de Ourense; y en Moaña cinco.

