Bueu proyecta implantar un sistema digital de control en su red de agua y saneamiento

El Concello de Bueu proyecta la implantación de un sistema digital para controlar sus redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, a fin no solo de detectar cualquier problema o incidencia a tiempo real sino también de recabar los datos necesarios para planificar actuaciones futuras. La iniciativa cuenta con un presupuesto de algo más de 328.000 euros y ha sido presentada a la convocatoria de ayudas del PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de la Diputación de Pontevedra, en lo que para el alcalde buenense, Félix Juncal, supone “una apuesta, una oportunidad, pero sobre todo una necesidad”.

“Es una herramienta imprescindible para la gestión eficiente de los recursos”, afirma el regidor. El nuevo sistema permitiría establecer un control absoluto de todo lo que suceda en las redes de abastecimiento y saneamiento, desde el caudal que entre en los diferentes manantiales y captaciones a las fugas que se puedan producir en las tuberías. “Tendríamos todo controlado de modo digital y contaríamos también con una cartografía”, señala Juncal, que apunta asimismo que este plan facilitaría mucho el trabajo futuro con vistas a una próxima remunicipalización del servicio de aguas en Bueu. “Para nosotros es algo fundamental a la hora de diseñar las estrategias del futuro, habida cuenta de que a mediados del año que viene finaliza el contrato de concesión con Aqualia y hay que tomar decisiones”, explica.

Control directo del ciclo del agua

Juncal no esconde su intención de tener un control directo sobre el ciclo del agua, mediante una fórmula que podría pasar por ceder la gestión a una empresa pública o por algo similar. En este sentido el concello ya tiene a una consultora trabajando en el tema para contar con todos los datos antes de poder decidir “lo mejor para el concello, pero también para los vecinos”.

Félix Juncal en una visita a la depuradora de Bueu, en Cabalo. / Gonzalo Núñez

El proyecto de digitalización se afrontaría en varias etapas. En una primera se llevaría a cabo un diagnóstico de todas las instalaciones para conocer su situación, en una segunda se procedería a la instalación de sensores para disponer de todos lo datos y en una tercera se dotaría al sistema de una plataforma digital que permitiría la recopilación, tratamiento y análisis de los datos, una información que el concello conocería de forma remota y en tiempo real.

Ejecución en dos ejercicios

En la red de abastecimiento se proyecta la colocación de dos caudalímetros de bombeo y de tres medidores de cloro, turbidez y ph en los tratamientos de potabilización. En cuanto al saneamiento se estima necesaria la colocación de 17 caudalímetros en las estaciones de bombeo, 12 sondas de nivel y un medidor de la calidad del efluente en las estaciones de depuración. Esto se completaría con la instalación de 15 contadores inteligentes. En cuanto a la plataforma digital y el software, se incluye el mantenimiento y actualización del sistema durante cinco años. La ejecución de este plan sería en dos años, con una inversión del 35 por ciento del total en este año y un 65 por ciento en 2025.

Juncal apunta que en lo que se refiere al abastecimiento “es necesario optimizar nuestros recursos porque se trata de un bien escaso que nos enfrenta a situaciones puntuales de sequía”. En cuanto al saneamiento habla de mejorar la eficacia “y racionalizar las infraestructuras para que unas no vayan sobrecargadas y otras estén infrautilizadas”. Y anuncia que “hay que repensar el modelo e introducir novedades en el tratamiento de aguas residuales porque en su momento se apostó todo en una depuradora y se vio que no era acertado”. Otro de los elementos encima de la mesa será el de las pluviales. “Hay que eliminarlas de la red para no sobrecargarla”, señala, reabriendo otro debate. “Es fundamental la renovación de servicios de la PO-315 y Augas de Galicia tiene que implicarse”, sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo