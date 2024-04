Los vecinos de A Regueira suben el volumen de sus quejas por el mal estado del camino

El camino de A Regueira sigue en unas condiciones totalmente tercermundistas, sin que parezca que alguien esté dispuesto a hacer algo para solventar esta situación a pesar de los esfuerzos de los vecinos. Los afectados llevan años reclamando en el Concello de Cangas y ante la Diputación de Pontevedra una actuación, que se antoja urgente. Ahora mismo, como apunta uno de los vecinos, solo hay piedra, ni resto de asfaltado y el tránsito por el vial se hace difícil, por no decir imposible.

Medio centenar de instancias se presentaron en el Concello y en la Diputación de Pontevedra para solicitar la reparación del camino de A Regueira, sin que hasta el momento fuesen atendidas. Alguna de ellas data ya del año 2019, cuando se manifestaba que en la calle Regueira-Rochido (Ourelo-Madalena) hay una zona de arboleda totalmente descuidada que linda con casa de vecinos. “No sabemos a quién pertenece exactamente, ya que el edificio está abandonado, como está pegado a las casas hay peligro de incendio. Que se obligue a quien corresponda a qué limpie esta zona, ya que como haya un incendio hay peligro de que ardan las casas de todos los vecinos”.

En esta instancia se hacía mención al abandono del edificio de A Regueira, donde había okupas. Ayer, los vecinos aseguraban que los okupas seguían y a ellos sí que se les arreglaba su situación, mientras que a ellos, que pagaban impuestos no se les tenía en cuenta. Recientemente llegó a sus viviendas el recibo del impuesto de vehículos.

Una de las últimas instancias data de 2023, en ella se habla concretamente del camino . “Que tanto yo como los vecinos de la rúa Regueira llevamos años presentando instancias, denunciando el mal estado de la calle y nunca recibimos contestación. No entendemos por que esa obra no está hecha todavía, puesto que el Concello tiene el dinero para hacerlo, ya que ese dinero era para el acondicionamiento de A Regueira. El verano de 2022 parecía que iba a salir adelante, ya que acudieron trabajadores a realizar mediciones. La calle está en estado lamentable y cada año va a peor. Acabamos de comenzar con las lluvias y el camino ya está intransitable. Es imposible circular por él, ya que se arriesga a una caída. Los cochecitos de los bebés no pueden avanzar porque las ruedas quedan atrapadas entre tanta piedra que hay. Los coches los tenemos con las suspensiones hechas una pena y los carriles de los portales están llenos de tierra y piedras pequeñas que la lluvia arrastra”, menciona el escrito presentado ante el Concello y la Diputación.