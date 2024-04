La ruptura de las negociaciones del presupuesto abre la vía de la moción de confianza en Cangas

Al tripartito de Cangas parece habérsele acabado la paciencia. Después de intentarlo, de mostrar la voluntad de alcanzar un acuerdo de consenso con la concejala de AV, Victoria Portas (socia de investidura, que no de gobierno) para conseguir sacar adelante unos presupuestos para este año, el gobierno local (BNG, PSOE y EU) da por cerrada las negociaciones y muestra la intención de presentar en un plazo breve de tiempo un presupuesto que muestre la línea política de este ejecutivo local de izquierdas.

El empeño de Victoria Portas, como aseguró esta semana la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG), de sacar información al gobierno más que de presentar una propuesta al borrador de los presupuestos que tuvo en sus manos en febrero cierra las relaciones con la líder de AV y abre la vía de la moción de confianza, cada vez más cerca, cada vez más aceptada por todos, cada vez más la única salida para un gobierno municipal que sabe perfectamente lo que quiere y a dónde quiere ir. Lo demuestra, entre otras cosas, esa parte del presupuesto municipal en la que no se quieren poner nombre y apellidos a las partidas, sino otorgarles un nombre genérico para después no verse hipotecado en años venideros. Porque el gobierno local lo sabe y AV también, que será muy difícil aprobar otros presupuestos en este mandato.

El BNG quería agotar todas las vías, sobre todo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, cuyo semblante es el del diálogo. Ahora cree que esa etapa finalizó, que es cuestión de abrir otra nueva, donde mostrar la fortaleza de su formación y la de sus socios de coalición: PSOE y Esquerda Unida. Desde ésta última formación política, la hoja de ruta hacia una moción de confianza hace tiempo que estaba trazada. Su concejala se lo había trasladado a sus socios porque era un acuerdo de susasamblea. Con Victoria Portas, EU mantuvo y mantiene profundas diferencias. AV realizó y realiza continuos ataques a la concejalía de Cultura, que es la que tiene EU, hasta tal punto que no aprobó las facturas de las Fiestas del Cristo que estaban pendientes de pago. AV quiere demostrar que su fortaleza es máxima y que con una sola concejala puede imponer su criterio ante los diez concejales que conforma el tripartito. El PSOE también deja la puerta abierta a la moción de confianza. La actual situación es muy difícil de aguantar al estar las concejalías atadas de pies y manos.

Así que el campo está sementado para una moción de confianza, que tendría lugar si Victoria Portas no aprueba en primera instancia los presupuestos que presente el gobierno local, algo que parece a día de hoy prácticamente imposible. Sería entonces cuando el tripartito volvería a presentar sus presupuestos ligados a una moción de confianza.

¿Qué supone la moción de confianza? Pues que el Concello presentará los presupuestos y si no los aprueba la mayoría de la corporación se someterá a esta moción en la que la oposición dispone de un plazo de 15 días para presentar un candidato alternativo, sino lo consigue, los presupuestos quedarían aprobados y el gobierno actual continuaría con su labor. Para que se frustre la moción de confianza, Alternativa dos Veciños, que es el partido de Victoria Portas y de Mariano Abalo, tendría que darle el voto al Partido Popular. Es decir, la izquierda que más se reivindica como tal sería la que permitiría que el Partido Popular, con 10 concejales, es decir, también en minoría, regresara al poder después de ocho años ausente.

A Valedora do Pobo demanda transparencia al Concello a instancia de AV

AV, el partido que lidera Victoria Portas, que cuando era alcaldesa de Cangas, no resolvió los requerimientos que la Valedora do Pobo le realizaba ante das demandas del PSOE, acude ahora ella a este organismo y se queja de la falta de transparencia. AV remitió ayer una nota en la que asegura que la Valedora do Pobo demanda transparencia en el Concello de Cangas como consecuencia de una petición suya. Afirma AV que en lo que se lleva de mandato (no legislatura) la lucha del gobierno actual fu siempre la de denegar el acceso a información a V, con mil excusas y “tracañuelas” para que no pudiera llevar a cabo su trabajo dentro de la corporación. Manifiesta que la respuesta de la Valedora do Pobo no solo fue admitir a trámite todas las reclamaciones existentes sino que como respuesta a la “grave” falta de transparencia por parte del gobierno. “Este xeito reforza a posición de AV subliñando a necesidade de rendición de contas e documentación por parte do goberno. El PP y el PSOE aún sigue esperando una respuesta de Victoria Portas a la Valedora do Pobo respecto a la aprobación por parte de la junta de gobierno que ella presidía de los proyectos del Plan Concellos. También respecto a si se había incluido a Rodeira dentro de la propuesta de listado de playas con Bandera Azul. También había llevado el PSOE a la Valedora do Pobo el salario de Victoria Portas cuando ejercía de alcaldesa. Durante toda esa etapa fue prácticamente imposible a los vecinos acceder a las actas de las juntas de gobierno, fundamental en la política de transparencia que ahora ella reclama desde la oposición.

Suscríbete para seguir leyendo