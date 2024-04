Letreros que son recordatorios.

La información que se ofrece en este cartel es apropiada, mucho. Ahora que muy cerca, muy cerca los contenedores no están. Deberían también poner papeleras y, tal vez, solo tal vez, la gente no mostraría su lado más descuidado, por decirlo finamente.

Abril, la primavera política que se esperaba

Bueno, abril llegó y parece que todo empieza a mostrarse en Cangas. Es la primavera política que se abre para mostrar todo lo que escondía el frondoso bosque, aquello que permanecía abrigado esperando por un rayo de sol. Todo empieza a tener más sentido. El gobierno empieza a mostrar su verdadera fortaleza, que es la certidumbre de saber dónde está y a dónde quiere llegar. Seguro que nos espera un verano caliente. Pero era de suponer con lo de cambio climático, que provoca altas temperaturas y tormentas con más costumbre.

Premios Xoán de Cangas e Ignacio Cerviño

No tenemos ni idea de quienes serán favorecidos este año con los premios Xoán de Cangas e Ignacio Cerviño. Tampoco sabemos exactamente quien o quienes conforma el jurado pertinente. Pero desde aquí recordamos la necesidad de que se vayan presentando candidaturas. Para que el jurado tenga un abanico más amplio para elegir. Porque siempre hay olvidos impertinentes, que no malintencionados. Así que los cangueses faciliten la labor al jurando con sus peticiones. Y si no saben quién es, que envíen su elección al Concello de Cangas, que allí sabrán a dónde dirigir su demanda.