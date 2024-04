El gobierno acepta ampliar los 4 minutos de intervención en el pleno de presupuestos

Los portavoces de los grupos políticos de Moaña se reunieron ayer para preparar el orden del día de uno de los plenos más importantes del año como es el de los presupuestos municipales para 2024, toda vez que el gobierno de Leticia Santos (BNG) ya cerró las cuentas y fueron presentadas a los trabajadores municipales, colectivos vecinales y corporación municipal. Moaña será el primer Concello de la comarca en sacarlos adelante. La sesión se celebrará el jueves día 25.

Pero la oposición, al menos el PP, iba a la reunión de ayer, con la idea clara de exigir un cambio en el minutaje de las intervenciones ya que el Reglamento de Organización Municipal sólo permite un máximo de 4 minutos para cada concejal y sin posibilidad de turno de réplica y siendo un pleno de presupuestos debería de haber más tiempo de intervención.

El portavoz del PP, Javier Carro, aseguraba antes de la junta de portavoces que iban a pedir al PSOE un frente común para que, en caso de que la alcaldesa no aceptase la ampliación de este tiempo de intervenciones, se levantaran de la sesión. No hizo falta ya que Leticia Santos no puso reparos en este sentido y se adoptó el acuerdo de ampliar a ocho minutos las intervenciones de los concejales.

El pleno no será monográfico de los presupuestos, sino que la aprobación de las cuentas se incluye en un orden del día con 11 puntos en el que las cuentas se incluyen en el noveno. También es cierto que la mayoría de los puntos previos son simplemente dar cuenta como es el caso del informe de Intervención con las órdenes de reparo realizadas en 2023, de la liquidación de los presupuestos del Patronato Beiramar o el informe de cumplimiento de la ley contra la morosidad en lo relativo al primer trimestre de 2024 y del período medio de pago a proveedores.

Antes que los presupuestos -que incluye las cuentas del Concello y las del organismo autónomo del Patronato Beiramar-, el gobierno también someterá a aprobación el V Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.

El orden del día concluye con dos mociones del PSOE sobre contenedores de basura y el alumbrado en A Fraga.

