El PSOE asegura que no acude a las protestas de la sanidad por la “hipocresía” de la alcaldesa

El cambio de conselleiro de Sanidade en el nuevo gobierno de Alfonso Rueda, en donde Antonio Gómez Caamaño asume la cartera que llevó en los últimos años Julio García Comesaña, crea expectativas en los grupos políticos de Moaña. El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, fue el primero en alzar la voz en este sentido y asegura que van a presentar una carta por registro de la Xunta “para hacerle llegar al nuevo conselleiro nuestra necesidad por solucionar las urgencias médicas en Moaña de manera inmediata”.

Eso sí, Mario Rodríguez no desaprovecha la ocasión para volver a criticar la postura de la alcaldesa, Leticia Santos, liderando las concentraciones semanales de la sanidad.Se congratula del anuncio que realizó en la última concentración del domingo de que el Defensor del Pueblo pida explicaciones a Sanidad por la concentración de las urgencias en Cangas, pero recuerda que la iniciativa de dirigirse a la Valedora y al Defensor fue del PSOE porque “hasta entonces la actitud de Leticia Santos y del BNG era conformarse con las protestas”.

Desde el PSOE, su portavoz señala que van “a seguir apoyando todas las movilizaciones de la Plataforma que estime convenientes porque compartimos el objetivo de recuperar una asistencia sanitaria con garantías, pero recuerda que Leticia Santos fue quien formalizó el convenio con la Xunta para construir el nuevo centro de salud y asumió con su firma en el documento que Moaña perdería el servicio de urgencias médicas cuando la Xunta construyera el CIS o CAR en Cangas.

Por eso que cuando los vecinos les preguntan por qué el PSOE no participa en las concentraciones de los domingos ante la Casa do Mar “la respuesta es clara, porque conocemos lo que hizo Leticia Santos hipotecando las urgencias médicas a cambio de construir el nuevo centro de salud en Moaña. En el foro de la Mesa Local da Sanidade trasladamos este malestar y ella sigue con su política de oídos sordos y de espectáculo tomándole el pelo a los vecinos y confundiendo”, en lo que califica de alto grado de hipocresía: “Nosotros sí queremos recuperar las urgencias y tienen que estar en Moaña aun con la nueva infraestructura sanitaria en Cangas. No lo firmamos y si hubiera sido nuestra responsabilidad no habríamos hipotecado nunca el servicio de urgencias. Santos blanquea ese error que cometió”.

Pero Mario Rodríguez se olvida que cuando firmó la alcaldesa el convenio, el BNG gobernaba con el PSOE en coalición. El portavoz del PSOE insiste en que el convenio está firmado por la alcaldesa “que ha estado utilizando y sigue utilizando de modo partidista la cuestión sanitaria”.

La alcaldesa asegura que desde el gobierno municipal asisten para apoyar a los vecinos en su justa reivindicación y que la convocatoria de las movilizaciones la realiza la Mesa Local da Sanidade, de la que todos los grupos forman parte y la alcaldía ejerce la presidencia. Recuerda que la Mesa negoció el convenio consiguiendo que se incluyeran las urgencias y odontología ya que la consellería las dejaba fuera del nuevo centro de salud. Dice que cuando la consellería aceptó incluir estos servicios, la Mesa da Sanidade del Concello de Moaña dio su visto bueno a la firma del convenio, con el apoyo del grupo del PSOE.

Leticia Santos recuerda que el PSOE acudió a las concentraciones hasta junio de 2023 y participó en las manifestaciones a posteriori, incluso en la campaña de las Generales de 2023. Como alcaldesa dice que considera que las movilizaciones cobrarían más fuerza si todos los grupos de la corporación participaran en las concentraciones convocadas por la Mesa, igual que unanimemente aprueban en el pleno sus mociones: “A veciñanza de Moaña seguro que agradecería a unidade da defensa da atención sanitaria digna”.

Por lo que respecta al nuevo conselleiro, confía en que les reciba y comprenda la difícil situación de la Atención Primaria en Moaña

Suscríbete para seguir leyendo