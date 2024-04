El PP critica el cambio de la Festa do Polbo y acusa a Carballo de “falta de implicación”

Los cambios anunciados hace unos días por la Concellería de Turismo con respecto a la Festa do Polbo, cuyo modelo pasa a unas jornadas de exaltación, fueron recibidos con críticas por el PP, que califica de “sorprendentes” los argumentos. “En 2019 se hablaba de trabajar para declararla como Festa de Interese Turístico de Galicia y ahora se dice que el modelo está agotado”, reprocha.

Los populares acogen las explicaciones de la concejala Silvia Carballo como “excusas de mal pagador” y la acusan de “dañar a un referente como es la Festa do Polbo, después de la suspensión del año pasado sin motivos justificados reales”. Aseguran que esa suspensión se debió a la “vagancia” y a querer “ahorrar dinero para pagar los sobrecostes de las obras realizadas a correr en la campaña electoral”.

El grupo municipal popular reclama una vuelta al modelo anterior pero “con más ganas y esfuerzo en lugar de que Bueu sea pionero en no tener una fiesta gastronómica”. Defiende que este tipo de fiestas cuentan con una gran aceptación en toda Galicia y lamenta que “solo en Bueu se habla de agotamiento”. Un argumento que para el PP denota que “o bien fue la concejala la que agotó el modelo por su falta de implicación y trabajo o bien es una excusa barata para quien no apuesta por Bueu y no tiene ganas de trabajar para fomentar nuestro municipio”.

La oposición denuncia que el departamento de Turismo está “desaparecido” y ponen como ejemplo “rutas sin limpiar durante todo el año, sin una promoción real de los bienes de interés” mientras la “concejala percibe una dedicación por trabajar en este área”. El PP no oculta su escepticismo sobre el formato que se estrena este año alrededor del pulpo. “Si de verdad cree que un evento de ese tipo va a atraer visitantes de fuera como lo hacía el anterior, queda claro que Carballo no debe seguir gestionando Turismo”, concluyen.