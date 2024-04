El gobierno de Cangas con Palestina.

La práctica totalidad del gobierno local sostuvo ayer la pancarta a favor del pueblo palestino en la concentración que tuvo lugar delante del Concello de Cangas ayer por la tarde. Ahora, con un conflicto más enquistado todavía.

Lo de EU versus Abalo no salió por el pelo de un calvo

No salió por el pelo de un calvo. EU iba a enviar a la reunión de portavoces a uno de sus afiliados, al mismo que mantuvo una dura pugna con Mariano Abalo por el despacho de grupos municipales. Al final, no salió porque pura confusión, nada más. EU iba a utilizar también la prerrogativa de permitir que miembros de formaciones políticas acudan a reuniones en el Concello, donde deberían estar los concejales de la corporación. Fue una pena, porque otro frente a frente entre los antes mencionados hubiera puesto al descubierto, tal vez, cosas que a nosotros se nos ocultan, que diría Sancho. Mencionar que esta vez, y sin que sirva de precedente, sí que estaba la concejala de AV, Victoria Portas, tanto en la junta de portavoces, primero, como en la reunión de portavoces, después. Que hay que ir inventando un nombre para este tipo de reuniones donde no están los portavoces. A la política le falta imaginación.

Diplomacia en la alcaldesa y en el jefe de la Policía de Cangas

Lo que van a tener que hacer uso de su diplomacia van a ser la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y el jefe de la Policía Local Alberto Agulla. A medida que se acerca uno a la jubilación se atreve a más.

