Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

La Policía de Cangas se niega a acudir a las playas no urbanas por ser competencia de la Guardia Civil

Llegados el calor y el éxodo a las playas, comienzan también los atascos de tráfico y los sofocos para los visitantes y vecinos que los padecen, principalmente en los arenales más concurridos de Cangas. Y la situación se agrava desde este fin de semana, tras decidir la Policía Local que no acudirá a realizar servicios a ningún arenal más allá del casco urbano, como los de O Hío o Aldán, que están entre los más visitados, los que más problemas de circulación generan por la estrechez de sus viales y, en consecuencia, los que más demandas y quejas acumulan. La plantilla policial considera que las zonas rurales no son de su competencia, sino de la Guardia Civil, y aunque en los últimos años atendió el servicio tras la firma de un convenio con la Jefatura de Tráfico, creen que el acuerdo vulnera la legalidad, por ser incompatible con normas de rango superior, y además ha prescrito. Cualquier solución pasaría por un nuevo convenio, que deberían rubricar la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno, y por pagarle un plus a los agentes municipales por ese trabajo “a mayores”, apuntan fuentes consultadas por FARO.