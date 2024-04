La alcaldesa de Cangas insta en un oficio a Portos de Galicia a la “correcta evaluación y reparación” del paseo de Aldán

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, remitió ayer un oficio a Portos de Galicia recordándole el siniestro ocurrido el pasado 29 de marzo en el paseo marítimo de Aldán y sus consecuencias en la pasarela de madera, que sufrió desperfectos, e insta al ente público autonómico a evaluar bien los daños y repararlos con la máxima premura, al tratarse de una estructura de su competencia. Portos advirtió en los últimos días que no había recibido notificación oficial desde el Concello sobre estos hechos, y la Administración local atribuye a un error al remitirlo al destinatario.

Explica la regidora de Cangas que el choque de un vehículo contra ese tramo del paseo provocó el desplazamiento de varios mojones de piedra de considerables dimensiones que delimitan el paseo peatonal y la carretera de acceso rodado a la zona portuaria, “afectando ás vigas estruturais do paseo”, por lo que el servicio municipal de Protección Civil procedió al “valado preventivo provisional da zona ao considerar que a afección podería supoñer un risco para os usuarios”. Dado que la titularidad de la estructura afectada corresponde al ente Portos de Galicia, “en cumprimento dos principios de colaboración entre Administracións establecidos na Lei 40/2015, trasládaselle o informe dos feitos acaecidos a fin de que procedan á correcta avaliación dos danos e reparación dos mesmos, de ser preciso, para restablecer a integridade e funcionalidade da mesma”, expone.

Además, la máxima representante del Concello de Cangas se pone a disposición de Portos “para ofrecer calquera información complementaria que poida resultar de utilidade para o restablecemento do servizo en condicións de seguridade, confiando en que, dada a relevancia do incidente, se outorgue a debida prioridade á avaliación e subseguinte reparación dos danos no paseo marítimo de Aldán á maior brevidade posible”.

El gobierno cangués y el ente público autonómico mantienen diferencias sobre el estado en que se encuentra dicha pasarela de madera y si se trata de un problema estructural, que afecta a todo el tramo, o un daño puntual y localizado originado por el reciente impacto de un vehículo, que es lo que sostiene Portos. Desde que se produjo el siniestro, decenas de metros del paseo están precintados “por motivos de seguridade”, aunque la Xunta afirma que solo es preciso reparar el lugar de la colisión. El Concello sostiene quedebe confirmar por escrito que no hay peligro y que pueden levantarse las restricciones al tránsito peatonal.

Suscríbete para seguir leyendo