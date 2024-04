Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

La pasarela peatonal de Aldán seguirá cerrada hasta que Portos avale por escrito su seguridad

Concello de Cangas y Portos de Galicia siguen enfrascados por las deficiencias que presenta la pasarela peatonal de madera del puerto de Aldán y discrepan sobre si se trata de un problema estructural que necesita una actuación integral o es solo un daño puntual ocasionado por el impacto de un vehículo y no pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Este último criterio es el que mantiene el ente público autonómico, que dice haber actuado de urgencia a través de la empresa que se encarga del mantenimiento de estos bienes, aunque no pone fecha al arreglo definitivo que permitiría levantar el precinto. La alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido, consideran que esa actuación no es suficiente y recalcan, tras visitar la zona, que el Concello no retirará los precintos colocados por Protección Civil “hasta que Portos garantice por escrito la seguridad” de los usuarios.