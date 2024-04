Caminar para darle esquinazo a la enfermedad

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que coincide con la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El centro de salud de Bueu aprovecha esta fecha para promocionar hábitos saludables, como el ejercicio físico, una actividad que en esta ocasión se celebró ayer porque la jornada propia coincidía en domingo.

Mejora el sistema circulatorio, la capacidad pulmonar y ayuda a mantenernos en nuestro peso adecuado. Fortalece los músculos y los huesos, lo que reduce el dolor de articulaciones. Además contribuye a mantener los niveles de tensión y, en el caso de diabetes, los de azúcar en los niveles correctos. Así que todo son beneficios. Así comenzaba ayer su explicación Adrián Golpe, uno de los sanitarios del centro de salud de Bueu, sobre la importancia del ejercicio físico. Y como el movimiento se demuestra andando estas explicaciones formaban parte de una actividad organizada para la promoción del ejercicio físico.

Sanitarios y vecinos se citaron a las 11.00 horas delante del centro de salud para participar en una caminata, aprovechando que el domingo se celebró el Día Mundial de la Salud. Un recorrido que incluyó un paseo por As Lagoas, el centro urbano, el puerto de Bueu y que acabó en su punto de origen y el que el mensaje fundamental es que un poco de actividad física significa mucho para nuestra salud. “Los años van a estar ahí siempre. La diferencia para levantarse sin ayuda, no tener que usar bastón, no depender de otras personas para vestirse o asearse es el ejercicio físico. Es la clave para una llegar a una vejez saludable”, contaba en el momento de la salida la coordinadora de enfermería del centro de salud de Bueu, Ana Souto.

Un momento del recorrido, en la zona de As Lagoas. / Santos Álvarez

El centro bueués se caracteriza por contar con un programa de medicina comunitaria muy dinámico y activo, que persigue que el centro de salud sea eso, un lugar de salud y prevención y no de enfermedad. El personal sanitario insistía durante la caminata que para disfrutar de esos beneficios que reporta el ejercicio físico no hace falta “mazarse” en el gimnasio para ponerse “cachas” ni realizar caminatas de varias horas. “Es preferible caminar 30 minutos todos los días que esperar al domingo para hacer 15 o 20 kilómetros porque eso no es salud. Con 30 minutos al día, junto a una dieta rica en vegetales y frutas, es suficiente para notar esos beneficios”, explicaban Ana Souto y Adrián Golpe.

La conmemoración del Día Mundial de la Salud del año pasado también estuvo vinculada al trabajo físico, pero a través de otra vertiente. Entonces se centró en ofrecer una tabla de ejercicios para poder realizar en casa con el objetivo de fortalecer músculos y huesos, algo que también es fundamental. “La evidencia nos dice que la calidad de vida y la aparición de enfermedades va a estar directamente determinada por la cantidad de músculo que tengamos. Cuanto más músculo tengamos al llegar a la vejez, mejor calidad de vida tendremos. Y no se trata de estar musculado, sino de tener el cuerpo útil y activo”, concluye Ana Souto.

En resumen, que el ejercicio físico y caminar 30 minutos al día ayuda a darle esquinazo a la enfermedad y de paso también al médico.

