Bueu renovará el convenio con la Protectora, que “no agacha las orejas” y exige 3.000 euros más

La polémica entre el Concello de Bueu y la Protectora de Animais do Morrazo sigue viva y con posturas que, al menos en apariencia, siguen distantes. El pleno celebrado el lunes deja de momento pocas certezas. Una es que el gobierno local de Bueu está dispuesto a renovar el convenio con la Protectora, pero salvo sorpresa con el mismo importe actual: 750 euros al mes, que hacen una cuantía anual de 9.000 euros. Y por su parte, el colectivo seguirá defendiendo la necesidad de revisar esa aportación para elevarla hasta los 12.000 euros, a razón de un euro por habitante. “Vamos a seguir peleando, no vamos a agachar las orejas. Creemos que es posible y lo que pedimos no es nada descabellado. Si ellos [por el gobierno de Bueu] se ponen sobre las patas de atrás, nosotras seguiremos haciendo fuerza”, afirman a su vez desde la directiva de la Protectora.

La renovación y revisión del convenio de colaboración volvió a ser la gran protagonista de la sesión plenaria por segunda vez consecutiva, esta vez con una numerosa afluencia de personas que acudieron a mostrar su apoyo a la Protectora con carteles como “Nuestr@s perr@s no se venden”. El debate llegó al final de la sesión, con la interpelación realizada por el concejal del PP Daniel Chapela al edil de Saúde e Benestar Animal, Ricardo Verde. El edil del grupo de gobierno afirmó que la intención del Concello de Bueu es proceder a la renovación del acuerdo y que así figura en el plan estratégico de subvenciones de 2024 aprobado en febrero, donde se reserva una partida de 9.000 euros para la Protectora.

La primera parte del debate fue muy breve y no exenta de cierta tensión entre el BNG y el concejal del PP Daniel Chapela. El debate continuó, ya de manera más extensa, durante el turno de ruegos y preguntas. Ayer el alcalde, Félix Juncal, insistió en que la intención del gobierno local “es cumplir con lo que ya está decidido”, pero sin descartar cambios de cara al futuro. “En la vida no se puede descartar nada, depende de las condiciones de cada momento. Lo que está claro es la posición para este 2024”, afirma el regidor, en alusión al plan estratégico de subvenciones aprobado a principios de año.

Tanto en la sesión plenaria como ayer, Félix Juncal volvió a reiterar las explicaciones de carácter “técnico, económico, de gestión de recursos públicos y de legalidad en la tramitación de procedimientos administrativos”. En este sentido puntualiza que el convenio con la Protectora se firma y abona con una dualidad de reparos por parte de los técnicos municipales. “Cuando se suscribe el convenio tengo que levantar los reparos de Secretaría e Intervención, unos reparos que tengo que volver a levantar a la hora de abonar esos 9.000 euros”, expone el alcalde.

Las discrepancias de Secretaría e Intervención

¿Por qué esas reticencias por parte de los servicios jurídicos y económicos del consistorio? Básicamente a que entienden que el servicio que presta la Protectora “no debería ser susceptible de una subvención económica, sino que debería estar sometido a la Ley de Contratación del Sector Público”. Esto es, a un proceso de licitación y concurso público.

En este sentido se mostró especialmente duro con el PP, al quien acusó de usar la “demagogia” y de “instrumentalizar un asunto tan sensible por unos votos”. Juncal reprochó a los populares votar en contra en su día de aprobar la Relación de Postos de Traballo (RPT) escudándose en los informes de Secretaría e Intervención y sin embargo ahora exigen al grupo de gobierno que incremente la cuantía de este convenio pese al dictamen en contra de los mismos servicios técnicos. “Que expliquen cuales son los motivos para usar estos dos criterios diferentes, más allá de querer desgastar al gobierno y al alcalde”, exige.

Por su parte, desde la Protectora aprovecharon para agradecer el apoyo ciudadano recibido en el pleno del lunes. En el día después de esa sesión instan al ejecutivo local a que “recapacite” y que acepte incrementar la dotación del convenio de 9.000 a 12.000 euros. “Al final del pleno le pedimos que piensen y reflexionen de donde pueden quitar dinero para subir esos 3.000 euros al año. Es una cantidad que para un servicio que funciona bien, de manera impecable e íntegra no es nada y que no le va a afectar en nada al Concello”, sostienen. Argumentan además que el trabajo de la Protectora no se limita únicamente a la recogida de perros abandonados, sino que también incluye actividades de concienciación social. Al final de la sesión desde la directiva querían ver un posible punto de inflexión. “Me parece que al final el alcalde estaba más receptivo, esperemos que así sea”, expresan.

De momento Félix Juncal no aclara si esto es así o no, aunque se mantuvo firme en la gestión del gasto municipal, en la defensa de la situación económico-financiera del Concello y en las políticas sociales del ejecutivo. “Lo que no estoy dispuesto a permitir es que partidos y personas que llevaron a la ruina económica y a la insolvencia al Concello de Bueu, con Elena Estévez de alcaldesa, nos den lecciones de nada. Ellos que no tenían ningún tipo de línea de ayudas o subvenciones a colectivos culturales, sociales o Anpas”, sentencia. Eso sí, una afirmación que va acompañada de una disculpa. “Lamento que el año pasado no se pudiesen aprobar las bases para esas ayudas y que una vez más tengamos que aprobar las de dos años seguidos [2022 y 2023]. Pido disculpas a los colectivos y confío en que sea la última vez”, concluye Félix Juncal.

Chapela acusa al alcalde de censurarle y acudirá a la Valedora do Pobo

El grupo municipal del PP también realizó su propia valoración del pleno del lunes, que calificó como “una decepción” y una muestra de “autoritarismo político” por parte del alcalde. El concejal Daniel Chapela acusó a Juncal de un “talante claramente antidemocrático, coartando la interpelación por la Protectora con el objetivo de no dar cuenta de su lamentable actuación”. El representante del PP denuncia que la actitud del regidor “parecía más la de un mafioso que la de la persona que debe garantizar el orden en la sesión y dar cuenta ante los vecinos de sus actuaciones”. Entiende que Félix Juncal “actuó contra mis derechos como concejal” y anuncia que “si se repite esta situación en un solo pleno más acudiré a la Valedora do Pobo”.

En lo que respecta a la interpelación y explicaciones en ruegos y preguntas, desde el PP reprochan al bipartito BNG-PSOE querer “excusarse en mentiras y que comulguemos con ruedas de molino”. Para Daniel Chapela “resulta indignante” la alusión a la Ley de Contratos del Sector Público cuando el gobierno se enfrenta a reparos “por como se hace la contratación de jardinería, del enterrador, piscina... Esto demuestra que cuando quiere puede y que aquí solo se ponen excusas”.

Las explicaciones sobre las posibles responsabilidades legales tampoco convencen al PP porque cada mes desde Alcaldía “se levantan reparos a las nóminas o para firmar el resto de convenios no encuentran problemas, cuando incluso se le estuvo pagando a un colectivo por una actividad que oficialmente realizaba una empresa”. Daniel Chapela concluye recordando que el Concello abona mensualmente “pluses de 2.000 y 3.000 euros a dos trabajadores y aquí se racanean 3.000 euros al año”.

