El millo corvo “voló” en Meiro

“Acabamos todas las existencias”, aseguraba ayer a última hora la presidenta de la asociación cultural de Meiro, Victoria Martínez, haciendo balance de la 24ª edición del Encontro-Degustación do Millo Corvo, que se celebró desde el viernes en esta aldea de Bueu en donde su oro negro es este millo oscuro que ha logrado fusionar culturas. En estos días de fiesta, el millo traspasó fronteras con el País Vasco, México y Venezuela a través de personas de estos rincones que ofrecieron sus peculiares platos con el cereal que exporta Meiro para el mundo.

“Ha sido un éxito, nos acompañó el buen tiempo, se celebró esa fusión de culturas y pasó mucha gente para la degustación y por los obradoiros”, como el de jabón cosmético o los infantiles de madera, añade Victoria Martínez. Todavía tendrá que dejar pasar días para hacer números de los kilos del cereal que se invirtieron en todos los platos que se podían degustar en la ecotaberna del recinto de fiestas, desde los habituales de empanada, a los huevos fritos con pan de millo y chorizo o los del encuentro de culturas, con las típicas fajitas o enchiladas.

El programa de ayer incluyó una ruta por los muiños do Canudo, a cargo de la Asociación Amodiño; también incluía la presentación del libro “Cociñeiras con talento”, de Xavier Castro y no faltó una charla sobre nutrición fisiológica y consciente con el médico Juan José Núñez. Hubo un encuentro de agropoductor@s y puestos de bodegas, de información de recogida selectiva y de Mujeres en Igualdad do Morrazo.

Suscríbete para seguir leyendo