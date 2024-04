Mesa informativa de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Fue puesta el viernes, en Cangas, en la zona del mercadillo, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Colón. Es una forma de prevenir. Allí estaba la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, apoyando este movimiento.

La limosna por bizum que causa sorpresa

A más de uno y una, no acostumbrados a acudir a la excolegiata de Cangas, sorprendió las maneras modernas que utiliza la Iglesia para que los fieles realicen negativas. El bizum es directo y rápido. Se diría que casi indoloro, pero tiene un defecto, que no deja la impronta de la limosna que quiere mostrarse en su esplendor. Lo que ignoramos es si la idea del bizum la trajo el párroco Severo Lobato o es algo que divulgan las altas jerarquías de la Iglesia como fórmula más adecuada para realizar donativos, que me dicen que en Cangas sirvieron para muchas cosas.

Las fiestas de Moaña, su secreto de confesión

En Moaña, esto de las fiestas, parece que es el secreto mejor guardado del mundo. Abunda el silencio y casi, casi, es secreto de confesión. ¡Qué épocas aquellas cuando se reunían unos pocos para que celebraran unos muchos! Ahora parece todo pecado lo que se dice. ¡Pero si solo son unas fiestas! Por cierto, que me dicen que en Cangas las orquestas ya están contratadas y gran parte del programa definido. Y todo eso sin presupuesto. Bueno, pero aquí las organiza el Concello, no hay una comisión de jóvenes, ni de ancianos. Es la cruel administración quien se encarga de repartir alegría.

