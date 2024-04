A caballo por la costa

El buen tiempo hizo brillante la denominada “Ruta Cabalar pola costa de Cangas”, pero no pudo superar el numero de jinetes y amazonas al de otros años. Estaba previsto que participaran entre 300 y 400, pero al final la cifra quedó reducida a 170 caballistas. No es que mermara el ánimo de participar en este evento, que tiene ya tradición en el calendario ecuestre _la de ayer fue la 12ª edición sino que este fin de semana coincidió con otras rutas y con la romería de San Telmo, que atrae, y mucho, a los amigos del mundo ecuestre. Pero como manifestó el presidente de Cabaleiros do Morrazo, José Manuel Otero Méndez, el calendario es apretado y hace nada que quedó la Semana Santa atrás. Y todo son gastos. Pero fue él quien certificó que la ruta se celebro sin incidencias de ningún tipo, quien puso en valor la presencia de cada vez más amazonas en esta afamada ruta. En este sentido mencionó que el 30% de los participantes habían sido mujeres.

Los participantes en la ruta ecuestre en Liméns. | // FDV / Juan Calvo

Jinetes y amazonas recorrieron la cosa de Cangas desde Frendoal de Liméns, donde se instaló una carpa, hasta Donón y Melide, para después regresar al punto de partida, donde se celebra una gran comida. Los caballistas salieron a las 10.00 horas del Frendoal de Liméns y tuvieron buen tiempo en toda la jornada, maravillosa para disfrutar de las vistas que se ofrecen y que sorprenden a muchos participantes que vienen del interior. De hecho, los Cabaleiros de O Caurel, fueron animados ayer con un premio por venir de tan lejos a participar de esta ruta costera, que tantos problemas burocráticos presenta cada año con la administración que tiene competencia, que es Costas. Pero siempre se salvan los muchos impedimentos.

La ruta finalizó sobre las 14.00 horas y fue en el Frendoal donde se organizó una gran comida y se repartieron los premios. Eran cerca de las 18.00 horas y la organización aún estaba repartiendo premios a todos los participantes, solo por el hecho de formar parte de este evento ecuestre.

