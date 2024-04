Vecinos y gobierno de Cangas muestran al Sergas su firme decisión de que se abra el consultorio de O Hío

El gobierno local de Cangas está empeñado, en colaboración con los vecinos, en aplicarse a la táctica de Moaña, que reúne a políticos y vecinos delante de la Casa del Mar de la citada localidad para pedir la vuelta de las urgencias. Aquí de lo que se trata no son el regreso de las urgencias, pero sí que se reabra el consultorio de O Hío, cerrado también desde la pandemia, y que se construya el centro de salud O Hío-Aldán. Mientras, la cesión de terrenos para el Centro Integral de Saúde (CIS) se mantiene el aire.

Ahora también se cuentan estas concentraciones delante del consultorio de O Hío. Vamos por la vigesimotercera (23). “Desafiando al mal tiempo, nos hemos concentrado delante de la Casa de la Unión (consultorio de O Hío)”, afirman los vecinos, que insisten en que la Casa del Mar de Aldán no es el lugar adecuado para la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos de la parroquia de O Hío. Afirman que no entiende el empeño del Sergas en no abrir el consultorio, que funcionaba perfectamente antes de la pandemia y que ahora se les obliga a ir a Aldán y en otras ocasiones a Cangas.

En la concentración estuvo presente la alcaldesa, Araceli Gestido, que como la de Moaña, también es del BNG, coalición política que en su lucha en defensa de la sanidad pública fomentó gran parte de la pasada campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas; también estuvo el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, del BNG, también, así como la portavoz socialista y miembro del gobierno, Iria Malvido, y la presidenta de la Voz da Sanidad Cangas.

El tripartito mantiene viva esta lucha vecinal al tiempo que busca la fórmula para conseguir los terrenos para el CIS en A Rúa. Está previsto que para el pleno de este mes se presente una moción que respalde la iniciativa de Amgecabe de modificación puntual de los terrenos a través de la cual se conseguirían 11.000 metros cuadrados de terreno gratis para levantar el CIS. La próxima convocatoria de movilización es el sábado, 20 de abril.