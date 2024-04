Una nueva comisión de cuatro personas asume la comisión con la idea de actualizar las fiestas patronales

Después de la llamada de la anterior comisión de fiestas del Carmen de Moaña, tras dimitir en diciembre, para que alguien asumiera la organización de los festejos de este año, ya hay un grupo de cuatro personas que han decidido ponerse manos a la obra para que el pueblo no quede sin esta celebración y, además, organizarla dando un aire nuevo a estas fiestas patronales de tanta tradición no sólo en Moaña, si no en toda la comarca y en el área de Vigo, debido también a la procesión marítima dela Virgen por la ría. Se trata de personas muy vinculadas al sector musical, de las orquestas y de la producción de conciertos y de eventos musicales.

Entre ellos está Abel Fernández, que ya fue presidente de las Fiestas del Carmen durante cinco años en una anterior etapa y que tiene amplia experiencia en la organización de este tipo de certámenes. Por elmomento las otras personas prefieren mantenerse en el anonimato a la espera de una reunión que va a celebrarse este lunes en el Concello con la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos; y el edil de Cultura, Daniel Costas, para ver las posibilidades de apoyo por parte del ayuntamiento, no sólo económicas sino logísticas también.

El anterior presidente de la comisión de fiestas, José Costas “Costiña”, reconoce que después de dos años al frente de la misma, tuvo que dejarlo por mjotivos de trabajo ya que él tiene un trío musical y una sala de fiestas en Vigo que atender y carecía de tiempo suficiente para dedicarse a ello. Se alegra de que haya un relevo en este sentido. “La gente no sabe el trabajo que es organizar unas fiestas y cuántas criticas se recibe también”, señala el afamado músico moañés.

Abel Fernández asegura que él va a poner todo de su parte para que esta comisión pueda salir adelante y lograr unas buenas fiestas, cuyo día grande es el 16 de julio, festivo en el municipio. Este año el festivo es martes, por lo que se supone que las fiestas comenzarán el viernes anterior para seguir fin de semana hasta el festivo.

El año pasado estuvieron muy animadas y logró mucho éxito la actuación de la orquesta Combo Dominicano. El programa se desarrolló del 13 al 17 de julio con actuaciones todas las noches de orquestas y también dos noches con djs. Habían actuado América de Vigo, Grupo Ritmo, La Favorita, el Combo Dominicano y Saudade y Pili Pampín, además de los Dj Alex G. y Kola. El último día, tras el festivo, está dedicado al niño con descuentos en las atracciones de fiestas, todo un clásico del Carmen de Moaña.

La idea con la que este grupo quiere trabajar es con la de actualizar las fiestas y que no todo sean orquestas, que era lo más propio de este tipo de fiestas, sino darle otro aspecto para atraer también a mucho público joven. La pretensión es que haya noches para público adulto y también otras para el público más joven creando un programa para todos los públicos.

Claro que todo está pendiente del presupuesto con el que vayan a contar. Lo cierto es que de seguir adelante trabajarían a contrarreloj para iniciar el recorrido por las casas para la recaudación de las aportaciones y la elaboración del libro de fiestas. El lunes tratarán con el Concello con qué ayuda en metálico podrán contar -el año pasado la comisión recibió entre 7.000 y 8.000 euros- y también otro tipo de ayuda no en metálico como hacerse cargo de alguna factura de alumbrado, fuego o megafonía.

Con respecto a la organización de la procesión marítima de la Virgen del Carmen, fuentes cercana a la comisión aseguran que es algo que todavía no han tratado, a la espera de hablarlo con el párroco y con los bateeiros que entre ellos eligen quien lleva a la imagen y a los músicos.

