Moaña AntiQua sí que califica de “burrada” que se gasten 2,5 millones en un único concierto del Xacobeo

La Asociación Moaña AntiQua, que se creó para colaborar con el Concello en la feria medieval de San Martiño y que ahora también lo hace con otros eventos municipales, critica al PP, como la edil de Turismo, Coral Ríos; y el festival de Jazz, por la polémica generada al calificar de burrada que se gastaran 15.000 euros en este festival, 10.000 en Moaña AntiQua o 14.000 en el Varadero Fest. Dice que la primera reflexión que les viene a la cabeza es “a queimar libros”.

Su presidente, José Manuel González recuerda que la feria Moaña AntiQua ya va por la IX edición gracias al intenso trabajo que hacen los socios de la agrupación y que no sería posible sin la implicación del Concello, que desde el primer día apostó por la iniciativa, no sólo económicamente. Decir que gastar 10.000 o 15.000 euros en un festival es una burrada o que estos eventos se pueden hacer con menos dinero denota “o escaso coñecemento do esforzo que supón organizar eventos lúdicos e culturais, e unha falta de empatía cara a quenes traballamos moi duro na organización de actividades”. Sí que dice que gastar 2,5 millones de euros en un único concierto del Xacobeo y de pago, con dinero de todos los gallegos, “sí e unha burrada, 25.000 euros per cápita saén dos impostos dos veciños de Moaña”.

Desde Moaña AntiQua consideran que queda de manifiesto el desprecio a la cultura y se pregunta la propuesta más fácil es recortar en cultura. Añade que no se percibe la cultura como un compromiso con la ciudadanía ni se ve en ella un beneficio económico inmediato. Desde la Asociación creen en la cultura como base de la convivencia de una sociedad libre y comprometida y que desde esta posición seguirán trabajando.