La comarca, ausente en la herramienta “Elisa” de acceso a las ayudas de Europa

La herramienta tecnológica Elisa, creada por el Gobierno central para conocer la ejecución e impacto de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza los fondos europeos para hacer frente a la crisis que generó el COVID-19, no arroja datos sobre la comarca de O Morrazo, en donde parece que las ayudas europeas no llegan o desde los Concellos tienen dificultades para acceder a ellas o hacer balance. En Galicia, y según comunicó el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, este Plan ya ha dejado, según esta herramienta, 3.800 millones y 42.000 beneficiarios tras la puesta en marcha de más de un millar de convocatorias. Indica que se trata desde grandes empresas hasta asociaciones y particulares, pasando por todos y cada uno de los 313 concellos gallegos, pero, por el momento en la herramienta sólo figuran ocho proyectos emblemáticos en la provincia de Pontevedra, cuatro de ellos en Vigo, dos en Porriño y otros dos en Caldas de Reis. Figuran los que son proyectos emblemáticos, pero no se accede a la totalidad de las ayudas.

En Vigo consta el PERTE ERHA, proyecto Julio Verne del Puerto de Vigo, con 2,4 millones de euros; el PERTE VecII, que es para la nueva línea de montaje y producción de baterías en la plantra de vehículos Stellantis, con 6,4 millones; y otro PERTE VEC II para Borgwarner emissions systems, para producción de componentes para la gestión térmica de baterías, por 1,4 millones de euros. En Porriño figura 1 millón de euros para el PERTE de economía circular Alumsel Sau y 2 millones de euros para el PERTE VEC I a la Fundación para la promoción de la innovación, investigación y desarrollo tecnológico de la industria de la automoción de Galicia.

Mapa que figura en la herramienta con los proyectos emblemáticos de Galicia. / Fdv

En Caldas de Reis constan 2,4 millones de euros del PERTE de Economía circular para Foresa Industrias Químicas del Noroeste y 5,5 millones del PERTE ERHA “H2” Galicia”, promovido por Foresa e Iberdrola para las plantas de hidrógeno.

¿Qué pasa con las ayudas a hogares, empresas y Concellos de las que la herramienta teóricamente, como se anunció, ofrecería información sobre la financiación recibida? Por el momento difícil acceder a ellas.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), asegura que entró en la aplicación, pero por el momento sólo aparecen proyectos de industria, eólicos..., pero reconoce que Cangas sí recibe fondos europeos, aunque no figuren en el mapa, como puede ser el proyecto para la alameda vella, aunque los distribuye la Diputación. También señala que en esos fondos están las inversiones en luces led y hay otros de servicios sociales, como el de la logopeda. Por el momento, la herramienta que se anunció para dar transparencia a la financiación de los fondos “está diseminada y genera bastante confusión”.La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que en el Concello no recibieron de estos fondos.

Convenios de turismo

En la presentación de la herramienta esta misma semana, desde el Gobierno central señalaban que los fondos del Plan de Recuperación estaban llegando a velocidad de crucero a la economía real y que 627.237 ciudadanos, instituciones y empresas habían recibido ya 34.395 millones hasta finales de febrero, a través de las diferentes licitaciones y subvenciones, vía Estado, comunidades autónomas y entidades locales. En Galicia hay abierta una treintena de convocatorias al amparo de este Plan, desde PERTES al aeroespacial a subvenciones para innovaciones en salas de exhibiciones cinematográficas, modernización de infraestructuras de artes escéncias, transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, a proyectos turísticos, acciones formativas en diferentes sectores yde movilidad sostenible.

En las convocatorias que figuran cerradas al amparo de este Plan, figuran convenios entre la Axencia de Turismo de Galicia y Concellos como Sanxenxo, Baiona o Marín para planes de sostenibilidade turística. En el caso más cercano, como es el de Marín, el plan está cifrado en 2 millones de euros e incluye la restauración del Lago de Castiñeiras con 198.095 euros; creación de una estación BIT y de préstamo de bicis por 73.044 euros, red de senderos (83.478); renovación de alumbrado en playas, espacios de ocio y parques ( 139.130), senda peatonal a la playa ( 682.609), señalización turística digital (41.740), creación de web (69.564), piscinas naturales en el borde litoral (400.000) y ente gestor (147.825). Las inversiones se contemplan en cuatro ejes de Transición verde y ecológica; Mejora de eficiencia energética, Transición digital y Competitividad. En Sanxenxo, por ejemplo, aparecen mejora paisajística A Telleira, senda Fianteira Os Pasales, mejora del entrono del Pazo de Quintans, dotación ecoeficiente en dos centros de interpretación o museografía digital.

