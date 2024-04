¡Qué bueno que viniste “Fari”!

¡Qué alegría poder publicar esta foto! El regreso de Javier Pazos Fariña, conocido por todos como Fari. El empleado del Concello de Bueu (en el centro, al lado de Félix Juncal, junto a Xosé Leal, Martín Villanueva, Carmen García e Isabel Quintás), sufrió a principios de marzo un grave accidente laboral, que le tuvo varias semanas hospitalizado. Aún le queda teimpo de recuperación por delante, pero verle de nuevo con su habitual buen humor es mucho más que una buena noticia. ¡Ánimo Fari, que la Maruxía te necesita!

El BNG "espía" en el despacho del PSOE

Fueron sorprendidas en despacho que el PSOE tiene en Cangas. Eran concejalas del BNG que estaban con un trabajador municipal explorando en el ordenador socialista. Pero que no se preocupe nadie, que no se trataba de espionaje político, simplemente un préstamo, como consecuencia de que en el despacho del BNG no hay internet desde hace cuatro días. No se saben los motivos de esta circunstancia que impide al BNG trabajar en su despacho. Esta situación es prueba manifiesta del buen rollo que hay entre ambos partidos en el gobierno cangués.

Las ofertas de verano que tuvo EU

Vamos a ver. Aurora Prieto, concejala de Esquerda Unida en el Concello de Cangas, dijo aquello de que Mariano Abalo deliraba cuando afirmaba que EU se entendía con el PP. La edil dio datos y pruebas: AV, el partido de Abalo, es quien vota con el PP en los plenos. Además, hay que recordar aquí que el PP realizó ofertas a EU para conseguir el gobierno de Cangas. Son ofertas que fueron rechazadas pero no porque no fueran importantes desde todos los puntos de vista. Así que EU ya eligió hace tiempo con quién está. La moción de confianza serviría para aclarar todas estas relaciones.

Suscríbete para seguir leyendo