La Diputación insta a Cangas a modificar la ordenanza que regula el impuesto de plusvalía

La Diputación de Pontevedra vuelve a recordar al Concello de Cangas que aquellos municipios que tengan establecido el impuesto de sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas al dispositivo del mismo. “A día da data, salvo erro pola nos aparte, non temos constancia no voso caso de que se teña publicado no Boletín Oficial de la Provincia, a lo menos, a aprobación inicial de dicho texto legal. Agradecríasmolles nos indicásedes en que estado se atopa este trámite, no que, coma sempre, estamos dispoñibles para prestarvos a axuda que necesitedes”.

En el año 2022, el gobierno local tenían pensado llevar a pleno la adaptación de la ordenanza reguladora de este impuesto, conocido como el de Plusvalía. Pero el asunto no pasó de la comisión informativa, donde fue rechazada su propuesta. Ayuntamientos como Moaña y Bueu ya lo hicieron ese año. El impuesto deja a las arcas municipales la cuantía de 100.000 euros al año, según refleja el presupuesto prorrogado del año 2020.

El Tribunal Constitución declaró inconstitucional y nulo el método que se utiliza para calcular la base imponible del impuesto de Plusvalía, es decir la cuantía sobre la que se aplica. Así, con la finalidad de atender el mandato del Constitucional, por un lado se mejora técnicamente la determinación de la base imponible para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, sustituyéndose los anterior vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor de los terrenos ara la determinación de la bases imponible del impuesto por unos coeficiente establecidos en unción del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente, mediante norma con rango legal, teniendo en cuenta la evolución de los precios de las compraventas realizadas. La recaudación la está realizando el Organismo de Recaudación de la Diputación de Pontevedra (ORAL). En su momento estaba preparado para que la gestión la realizara el Concello de Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo