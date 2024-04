Decenas de hosteleros se presentan en el Concello para regularizar sus terrazas ilegales

Hubo una respuesta inmediata. La advertencia del Concello de Cangas a los propietarios de establecimientos con terrazas de que si no regularizaban su situación en un plazo de 15 día se iba a proceder a abrir expediente sancionado y a poner multas entre los 600 y los 2.000 euros hizo que en la mañana de ayer numerosos hosteleros acudieran al Concello a preguntar cómo hacer la solicitud para mantener la terraza. Hay que recordar que el miércoles, la concejalía de Urbanismo del Concello de Cangas solo tenía contabilizados a dos locales con la licencia municipal en regla, ayer apareció un tercero. El gobierno local está muy satisfecho por la respuesta de los hosteleros de Cangas, que no esperaba que fueran tan inmediata.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Restauradores de Cangas (ARECA), que preside Gustavo Soliño, manifiesta que es cierto que hay que pagar por la ocupación de la vía pública, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este año, con el otoño y el invierno que hubo, esta instalación no es para nada rentable. “No creo que este año se facturara mucho”. Gustavo Soliño considera que, tal vez, habría que sentarse las partes, porque no es una situación fácil. Comenta, además, que hay terrazas que no se pueden montar los martes y los viernes por culpa del mercadillo y, sin embargo, tienen que pagar igual. “Siempre hay movida, por una u otra razón con las terrazas. A lo mejor si nos reunimos a hablar encontramos una solución definitiva”.

Lo cierto es que el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) está dispuesto a hablar, ya lo dijo el miércoles, pero primero los propietarios de las terrazas deben pagar lo estipulado: 0.24 euros metro cuadrado/día en calles de primera categoría y 0.20 en calles de segunda categoría. A partir de ahí, el gobierno local está abierto a hablar de toda la ordenanza municipal. Pero se insiste en que se está ocupando un espacio que es público, por lo que es lógico pagar. Además, si para los propietarios no es rentable lo normal es que no monten la terraza y así ni ocupan espacio público ni tienen que pagar.

Suscríbete para seguir leyendo