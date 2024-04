El gobierno de Cangas otorga 15 días de plazo para que los locales legalicen sus terrazas

Cangas solo tiene dos terrazas que cumplen la legalidad que establecer el Concello en su ordenanza. Una de ellas es la de la cafetería Alondras, ubicada en la calle Montero Ríos. El resto no están al día con el erario público ni ánimo de cumplir. Así que el gobierno municipal da un ultimátum: si en el plazo de 15 días los propietarios de los establecimientos que tienen terraza no se ponen al corriente de pago comenzará a abrir expedientes administrativos para retirar la terraza y a aplicar sanciones, que son las que marca la propia ordenanza municipal. Excepto los dos establecimientos antes mencionados, el resto carecen de licencia municipal. A partir de ahora, la Policía Local no se va a acercar el establecimiento a dar indicaciones, se procederá de inmediato a abrir expediente. Según señala también el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, últimamente acudieron al departamento de Urbanismo varios propietarios de establecimientos con terraza pero cuando se les indicó que tenían que solicitar licencia y cuáles eran los parámetros que tenían que cumplir no volvieron.

Pero el gobierno local quiere acabar con esta situación tan anómala, un poco propiciada por la pandemia del COVID y que continuó en el tiempo, sin ningún tipo de control. Antón Iglesias recuerda que la licencia de terraza hay que pagarla porque se están haciendo un uso lucrativo del espacio público, también por seguridad jurídica, en el caso de que pase algo en ellas, porque se trata de un agravio comparativo para aquellos que que pagan y porque el Concello tiene la obligación de asegurarse de que se cumple la ordenanza municipal. Antón Iglesias indica que puede ser que la ordenanza actual sea mejorable, que es algo que se puede debatir, pero primero hay que cumplir con la legalidad.

Según el citado concejal, prácticamente todos los establecimientos solicitaban el permiso de tres meses de verano y después la mantienen todo el año. El gobierno local está dispuesto a estudiar otros aspectos de la ordenanza municipal, como los del ornato, que se tiene también abandonado. Se advierte que los precios no son muy altos. La ordenanza fiscal los sitúa en 0,24 euros por metro cuadrado/día en calles de primera categoría y en 0.20 euros en calles de segunda.

Las infracciones a la ordenanza municipal de terrazas se van desde una multa de hasta 600 euros para las infracciones leves a entre 601 y 1.200 euros para las graves, que podrán ir acompañadas de clausura temporal de la terraza por un espacio d tiempo no superior a un mes. Las infracciones muy graves, con multas de entre 1.201 euros a 2.000 euros, que podrán acompañarse de la retirada de la licencia de terraza con carácter definitivo. Las infracciones leves prescriben a los 6 meses, pero las graves a los 2 años y las más grave s los 3 años.

También señala la ordenanza municipal que corresponde a los agentes de la Policía Local y a los inspectores municipales la labor de inspección.

El tripartito considera que el Concello de Cangas fue flexible con los propietarios de los establecimientos que tienen terraza y que está abierto al diálogo para mejorar la ordenanza, pero advierte que será inflexible en esos 15 días de plazo que dio para que los propietarios se atengan a la legislación.

El ornato de sillas, mesas y sombrillas es una cuestión abierta a la revisión

El ornato en las sillas y mesas de las terrazas es algo en lo que el gobierno local quiere incidir. Según la ordenanza, el mobiliario urbano deberá estar acorde con las características urbanas de la zona donde se ubique, quedando expresamente prohibida cualquier tipo de publicidad en las mesas, sillas y sombrillas. “A estos efectos, no se considerará publicidad la inserción del nombre comercial del establecimiento en el mobiliario, manteles o elementos de la terraza. El mobiliario deberá ser de buena calidad, discreto, higiénico, sin aristas y salientes, con cierto estilo y diseño. Se acepta el empleo de materiales alas como madera y aluminio. No se podrán colocar colores llamativos ni chillones. En todo caso, el Concello supervisará y autorizará el mobiliario a instalar en las terrazas”. Como se puede comprobar, las indicaciones de ornato no siempre se cumplen en Cangas. Como tampoco que por razones de estética, decoro e higiene no se permita almacenar o apilar productos, cajas de bebidas y otros materiales junto a las terrazas, así como residuos propios de las instalaciones. El horario de cierre en días laborales y festivos es a las 00.00 horas y en sábados y vísperas de festivos, a las 01.30 horas. durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de septiembre, los establecimientos podrán ampliar su horario de terraza hasta las 02.30 horas, excepto los sábados y vísperas de festivos, que podrá ampliarse. Las terrazas sobre las que tienen competencia el Concello tienen a su favor frente a las de Costas o Portos de Galicia, el bajo precio, pero el horario juega a veces en su contra.

