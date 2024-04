Farmacéuticos de Cangas proponen un programa para detectar la soledad en mayores

El gobierno local pondrá en marcha un programa denominado “Contra a soidade non desexada” en el que participarán de forma muy activa las farmarcias comunitarias de todo O Morrazo. El proyecto fue presentado por el farmacéutico jubilado Floro Andrés en el Consello da Sectorial de Saúde, en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), la primera teniente de alcalde, la socialista Iria Malvido; la concejala de Benestar Social, Leo Gala (BNG), un miembro de la CIG y la presidenta de la Voz da Sanidade de Cangas, Carmen Nores.

Este innovador proyecto pretende la detención de personas que vivan o se sientan solas para su derivación a las instituciones o programas pertinentes, tanto de los Concellos como de otras administraciones. El objetivo es tener desde las farmacias un protocolo para saber cómo actuar. Para ello, los investigadores que participen en este proyecto necesitarán recabar datos de esas personas que se sientan solas, determinar el grado de ansiedad o depresión que padecen y también si son capaces de tomar correctamente la medicación que le fue pautada por su médico. La concejala de Benestar Social, Leo Gala, afirma que le parece un proyecto muy interesante el que se presentó y que el Concello de Cangas colaborará con el mismo. Mencionó que en el Consello da Sectorial de Saúde hizo mucho hincapié en esta ocasión en que la sanidad es algo transversal, no solo del Centro de Salud, en el que pueden colaborar otros actores sociales como los colegios o las farmacias.

El Consello Sectorial también volvió a insistir en la necesidad de la tercera ambulancia del 061 para O Morrazo. De hecho se apremió para que la Policía Local o el Grupo Municipal de Emergencias hagan constar en sus informes el tiempo de tardanza de la llegada de las ambulancias a un accidente o a algún otro servicio.

Por su parte, la presidenta de la Asociación A A Voz da Sanidade, Carmen Nores, realiza una valoración positiva de este Consello municipal de Saúde al ser el primero de esta legislatura y que hubiera transcurrido con buen entendimiento. Desde A Voz se pidió apoyo a la concentración del día 12 en Santiago y que la labor del Consello fuera más amplia tocando temas de la salud relacionados con el medio ambiente o el cambio climático. Desde la CIG se planteó preguntar al jefe de servicio del centro de salud qué pasará en verano proque hay sospechas de que el centro vaya a cerrar por la tarde.

Por lo que respecta a las quejas de la falta de médicos en el turno de tarde en Moaña, confirmar que de los 5 que tiene el centro de salud en esta franja horaria, una de las plazas sigue vacante y dos de los facultativos están de baja, por lo que sólo están trabajando y atendiendo dos médicos.

La integración de la UAD en el Sergas, asignatura pendiente y una demora que influye en las arcas

La reunión previa que quiso mantener el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, con los representantes de los 13 Concellos gallegos que tiene una Unidad de Atención a Drogodependientes, entre ellos Cangas, para tratar integración en el Sergas de estas unidades con representantes de la Xunta evidenció la mala situación actual y una demora que se antoja voluntaria. A este encuentro en Santiago de Compostela acudió ayer la concejala de Benestar Social, Leo Gala, que trasladó que todo estaba igual, que no se había adelantado nada, que la comisión mixta que se había creado para la integración de la UAD en el Sergas solo se reunión una vez, cuando teóricamente la integración debía estar ya hecha en 2021. No se ve por parte de la Xunta ninguna voluntad en estos momentos de avanzar, según se dedujo de la reunión celebrada ayer en Santiago y el presidente de la Fegamp se reunirá hoy con representantes de la Xunta para hacerles llegar las quejas de los concellos por la demora de este proceso. Además, como bien recordó Leo Gala, ahora es la Fegamp quien reparte el dinero a los concellos y en la mayoría de los casos nunca se cubre el 100% del servicio; a veces llega un 75% a determinados concellos y otras un 35% a otros concellos. La concejala canguesa recuerda que, como la propia Xunta de Galicia reconoce, se trata de un servicio que no es de competencia municipal, sino autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo