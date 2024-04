Os estudantes de Moaña improvisan regueifas dentro dos ‘21 días en galego’

Os estudantes de Moaña atópanse, dende este martes, completando unha nova edición do reto de falar durante 21 días, as 24 horas, na lingua galega. Entre as actividades paralelas para mellorar a destreza oral nesta lingua onte tivo lugar o certame de poesía improvisada ao que acudiron estudantes de 5º de Primaria de todos os colexios. Guiados polos regueifeiros Pinto d´Herbón e Luís O Caruncho, que xa impartiran os obradoiros nos distintos centros.

Cada colexio levou de premio un roscón pois o certame non tivo máis gañadores que a difusión da lingua propia. Entre os versos que cantaron estes xóvenes regueifeiros había algúns que amosaban unha boa capacidade de improvisación, como o seguinte do CEIP Seara:

“Poetas e poetisas,

inventan a poesía,

máis a que mellor o fai,

chamábase Rosalía”.

Ademais das actividades de reforzo en Primaria son ata 1.571 os estudantes dende 3º curso ata os institutos os que asumiron o reto de completar este periodo falando en galego. A alcaldesa dictou un bando pedindo a colaboración do resto da cidadanía ante o escaso emprego da lingua propia que amosan as estatísticas nas xeracións máis novas da vila.