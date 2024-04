Banda do Río toma la palabra sobre su futuro

No era una visita guiada de carácter turístico, pero casi lo parecía. Una numerosa comitiva integrada por vecinos de Banda do Río y representantes de estudios de arquitectura e ingeniería interesados en participar en el concurso de ideas para la mejora del barrio recorrieron ayer todo el ámbito, con el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, ejerciendo como cicerone. El objetivo era que los técnicos pudiesen pisar el terreno, conocerlo a fondo y escuchar a través de la voz de vecinos, comerciantes y residentes cuáles son sus necesidades y prioridades. Una visita que la mayoría de profesionales consideran enriquecedora y atractiva para conocer la realidad del céntrico barrio bueués.

Aparcamientos, aceras, soterrar servicios como el cableado aéreo, más espacios peatonales, separación de pluviales y, en algunos casos, una frontal oposición a una plataforma única. Son solo algunas de las sugerencias que fueron formulando los residentes a lo largo de todo el recorrido, que duró aproximadamente una hora y media. Una exposición de problemas en la que no podían faltar las quejas por los problemas derivados del ocio nocturno, la ocupación de las terrazas y la falta de limpieza. “No es cierto que cuando se corta el tráfico en el verano sea un cierre peatonal; es un cierre ‘terrazonal’ para favorecer a cinco bares”, manifestaban de manera constante los vecinos a lo largo del paseo.

Un momento de la visita, con los terrenos que fueron cedidos al Concello de Bueu al lado del parque de Banda do Río y que están reservados para zonas verdes. / Gonzalo Núñez

La representación técnica constaba con profesionales de la provincia de Pontevedra, del resto de Galicia e incluso algunos con despacho en Madrid. Entre las presentes estaba la Premio Nacional de Arquitectura en 2021, María Fandiño, y con estudio en Galicia y Madrid. “Valoro mucho que se invite a los vecinos porque muchas veces en este tipo de visitas está solo la parte política. Los residentes hablan de la realidad que viven y de problemas reales, lo que ayuda a que las propuestas que se puedan presentar sean más reales y dirigidas a resolver los problemas cotidianos de las personas, que es para lo que debe servir el dinero público”, manifestaba ayer durante la visita a Banda do Río.

La arquitecta María Fandiño consulta unos planos junto al presidente del COAG en Pontevedra, Anselmo Villanueva, ayer en Banda do Río. / Gonzalo Núñez

María Fandiño, Premio Nacional de Arquitectura 2021: “El dinero público debe servir para resolver problemas cotidianos ”

Ese recorrido tuvo diferentes paradas. Como no podía ser de otra manera el itinerario comenzó en el antiguo astillero y al lado de la playa. Una playa que como decía Martín Villanueva constituye a un tiempo “un atractivo y una amenaza”, recordando las antiguas maruxías que décadas atrás asolaban al barrio. El arenal está separado del barrio por un muro que supone barrera y protección, un elemento al que los vecinos no están dispuestos a renunciar. A la altura de la pista deportiva explicaron a los estudios de arquitectura como son los embates del mar para que pudiesen imaginar sus consecuencias si no existiese ese muro.

Gonzalo Moure y Pedro Barranco, en el centro, al final de la visita con el presidente del COAG y el concejal de Urbanismo de Bueu. / Gonzalo Núñez

Gonzalo Moure y Pedro Barranco: “Aquí se plantea un problema muy complejo y eso es atractivo”

Sobre esta construcción reflexionaban dos de los presentes, el arquitecto gallego Gonzalo Moure (Tui) y su colaborador Pedro Barranco, con despacho en Madrid. “Esta visita es muy reveladora. El muro de la playa es un elemento que tiene mucha fuerza y se presta a una doble lectura”, exponía. Una doble interpretación que alude tanto a su consistencia, fortaleza y protección como al juego que puede ofrecer desde el punto de vista paisajístico y arquitectónico. “Lo que se plantea aquí es un problema más complejo de lo que parece y eso precisamente hace este concurso más atractivo. Hay que pensar mucho y pensar es lo más atractivo que existe”, sostenían Gonzalo Moure y Pedro Barranco, que ahora mismo dirigen la rehabilitación de la sede de la Real Academia Galega (RAG) en A Coruña (en la antigua vivienda de la escritora Emilia Pardo Bazán).

Los vecinos exponen sus peticiones en el centro del barrio, en una de las calles peatonales pero por la que circulan vehículos. / Gonzalo Núñez

A lo largo del itinerario se apuntaron algunos de los elementos de mayor interés patrimonial que existen en el barrio de Banda do Río, como el propio astillero, algunas de las viviendas de estilo marinero que se conservan, el lavadero o las conocidas como “casas baratas”, situadas en Pazos Fontenla y que están catalogadas. Precisamente este lugar, en la intersección con Alexandre Bóveda se halla a una cota más baja que el frente del barrio. Una situación que le deja en una situación de vulnerabilidad en caso de intensas lluvias y de crecidas del río Bispo, como ocurrió con las inundaciones de finales de 2006. “Es la zona más baja de todo el centro. Aquí se recogen las aguas que vienen del propio casco urbano, de la zona de Outeiro, de A Portela y del Corredor do Morrazo, así como las que bajan desde la carretera de Beluso”, les hacía notar una residente a los estudios de arquitectura presentes.

Luis Pérez de Juan, en primer término, ayer en la visita al barrio de Banda do Río. / Gonzalo Núñez

Luis Pérez de Juan Romero: “El barrio está muy machacado, pero ofrece muchas posibilidades”

Entre esos técnicos estaba Luis Pérez de Juan Romero, de Ourense, que se mostraba convencido de que el barrio de Banda do Río “ofrece unas posibilidades de las que a lo mejor no se dan cuenta porque lo tienen muy machacado”. Al final de la visita reflexionaba sobre lo visto y escuchado. “Hay una parte de la problemática expuesta, como el tema de los ruidos y el botellón, que es más de normativa municipal y de ordenanzas. El concurso de ideas puede resolver problemas de tráfico, ordenación de aparcamientosy zonas verdes, pero no los botellones”, argumenta. En su opinión uno de los grandes atractivos es el frente marítimo. “El paseo está infrautilizado y puede ayudar a mejorar la imagen de la localidad, puede ser su carta de presentación”, concluye.

La intersección entre Pazos Fontenla y Alexandre Bóveda, el punto más bajo del centro urbano y una de las zonas más vulnerables en caso de inundaciones. / Gonzalo Núñez

La ordenación del tráfico es otra de las prioridades expuestas por los residentes. En la visita se recorrieron las calles interiores del barrio, que sobre el papel son de carácter peatonal pero por las que circulan numerosos vehículos y a las que se desvía el tráfico durante el cierre de la Avenida Montero Ríos en los meses de verano. “No puedes salir de casa con tranquilidad, nada más poner un pie fuera puede llevarte un coche. Por eso queremos aceras y no una plataforma única”, decían algunas personas.

José María García Francisco (tercera por la izquierda) atiende las explicaciones de una vecina de Banda do Río durante la visita de ayer. / Gonzalo Núñez

José María García Francisco: “Un espacio público sin actividad no tiene sentido, es una carretera”

El arquitecto José María García Francisco, de FGMF Arquitectura en Santiago, hacía hincapié en el uso de los espacios públicos en un entorno especialmente “congestionado”. “Hay que alcanzar sinergias entre el tráfico rodado, que es necesario, pero también que se puedan mover vecinos y niños. El espacio público debe llenarse de actividad porque un espacio público sin actividad no tiene sentido, sino sería una carretera”, defendía al acabar el recorrido.

La de ayer fue la primera visita, pero habrá otra el lunes 22 de abril a las 17.00 horas. Desde el Concello de Bueu y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) subrayan que los técnicos interesados pueden consultar las bases en la web coag.es, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y pueden trasladar dudas al correo electrónico concello@concellodebueu.gal.

Suscríbete para seguir leyendo