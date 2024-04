EU tacha de delirante que Abalo sostenga que apoya la llegada del PP al gobierno

La concejala de Esquerda Unida que forma parte del tripartito que gobierna Cangas, Aurora Prieto, considera delirante las declaraciones del miembro de Alternativa dos Veciños, Mariano Abalo, respecto a que EU está maniobrando para que el PP regrese a la alcaldía de Cangas. Aurora Prieto quiere dejar bien claro que Abalo no es concejal de AV, partido al que representa en ocasiones en reuniones de portavoces. Después, la edil recuerda que quien vota con el PP en los plenos es AV, partido que tiene una sola concejala, Victoria Portas. También aclara que si EU no acude a las reuniones de la junta de portavoces es porque no tiene portavocía. Aurora Prieto recuerda que EU forma parte del gobierno de Cangas, con el propósito de trabajar a favor del municipio, mientras que AV solo trabaja contra el gobierno, sin importarle en absoluto los vecinos, como lo demostró ya en su momento con su rechazo a los presupuestos o al pago de facturas a proveedores, cuando hay constancia de que cumplieron el trabajo.

Aurora Prieto lamenta la presencia de Mariano Abalo en las reuniones que convoca el gobierno, porque parece que tiene indulgencia plena, cuando se trata de un ciudadano más, al que no hay que tratar de forma diferente. Asegura que el comportamiento de AV solo ayuda a ver con buenos ojos un gobierno de la derecha, que eso es lo que está propiciando AV con su postura en los plenos.

En cuando a las palabras de Mariano Abalo que dice que lo importante no es quién va a las reuniones sino trabajar para solucionar los problemas de Cangas, Aurora Prieto recuerda que fue AV quien rompió la unanimidad que había los demás grupos con representación municipal en cuanto a un asunto principal del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), las Áreas de Integración en la zona rural. Todos apuestan por la licencia directa, menos Abalo, que aún apuesta por esta fórmula urbanística de desarrollo en la zona rural e incluso se cuestiona el precio que supondría para el Concello retirar estas figuras de planeamiento del documento. Insiste en que AV no piensa en los vecinos de Cangas.

En lo único que hasta el momento están de acuerdo EU y PP es que Mariano Abalo no puede seguir ejerciendo de concejal sin serlo. Esquerda Unida tiene un plan perfectamente trazado para este mandato, que se sigue al milímetro y del que no se va a desviar nada. Pero cada cosa en su momento. Si que es cierto que Aurora Prieto es la concejala del grupo de gobierno más beligerante abiertamente con Mariano Abalo. No se esconde, ni se anda con medias tintas.

Un borrador de presupuestos que guarda Victoria Portas

Tampoco Cangas tendrá presupuesto aprobado en este mes. La única concejala de AV sigue dándole vueltas al borrador que desde hace un mes le entregó el gobierno local, que no parece darle plazos para que decida, lo que hace es que se pueda llegar a verano sin el presupuesto aprobado. La alcaldesa Araceli Gestido quiere dar muestra de que hace todo lo que está en su mano para hacer partícipe a AV de los presupuestos de 2024 (los únicos que habrá en este mandato, casi seguro), así que está dispuesta a esperar. Y si a AV se le entregó el borrador de los presupuestos, al Partido Popular, principal partido en la oposición, con 10 concejales, no. Es cierto que esta formación, a través de su líder, José Enrique Sotelo, dijo al principio de mandato que el gobierno no contaría con su apoyo para ningún presupuesto, pero no lo es menos que AV también está en la oposición.

Suscríbete para seguir leyendo