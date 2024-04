Casablanca canta por Adicam

Medalla de oro de la Real Academia Gallega de las Bellas Artes, premio de honor y medalla de oro en el certamen de habaneras de Torrevieja, primer premio y medalla de oro de la dirección de Radio Televisión Española, primer premio de la canción del mar de Ferrol, primer premio de corales gallegas en Santiago de Compostela, premio Vigueses Distinguidos, premio de honor de la Fundación Gulbenkian de Lisboa (Portugal)... Llenaría por sí sola este espacio la relación de galardones de la coral Casablanca, fundada en 1957 en el convento de los Padres Capuchinos, de Vigo, que el sábado ofrecerá un concierto en el Auditorio de Cangas a beneficio de Adicam. Dos grandes colectivos, de la música y de la acción social, van de la mano para lograr recursos que lleguen a quienes más lo necesitan, en este caso las personas enfermas de cáncer de mama y ginecológico y también las familias que tienen que lidiar con esta dolencia y sus consecuencias.

La cita es este sábado, día 6, a las ocho de la tarde, y las entradas ya están a la venta, sin comisión, en la plataforma ataquilla.com al precio de 10 euros que irán íntegramente a financiar las múltiples actividades de Adicam, una asociación sin ánimo de lucro y que ofrece gratis todas las actividades que promueve. Es posible gracias a las ayudas institucionales, a la aportación de sus socias y socios y la colaboración desinteresada de artistas como la coral Casablanca, que incluso asume los gastos de desplazamiento y logística, y así se lo agradecieron ayer al presidente de la fundación, Ignacio Amoedo, en la presentación. Y no son pocos, porque sobre el escenario del Auditorio Xosé Manuel Pazos actuarán un centenar de miembros de los alrededor de 170 que forman parte de la plantilla coral. La fundación Casablanca tiene, además, el coro infantil (Peques), juvenil, Geppetto (mayores) y Sonidos de la Memoria, con enfermos de alzhéimer y cuidadores.

Calidad y variedad

El repertorio de este fin de semana en Cangas será variado y para todos los públicos. El programa abarca desde el “Coro de espigadoras”, de la zarzuela La Rosa del azafrán, hasta “Bohemian rhapsody”, de Fredy Mercury (Queen), pasando por “Campanas de Bastabales”, “May it be”, de El Señor de los anillos, “Don´t cry for me Argentina”, de la ópera Evita, “Meu amor mariñeiro” o el “Himno a la libertad”, además de algunas “sorpresas”. Una selección de nivel en más de una hora y media de un concierto para el que ya se ha vendido casi la mitad del aforo. La presidenta de Adicam, Olga Sotelo, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, y el director del Auditorio, Juanjo Pérez, agradecen el “lujo” de contar con la coral Casablanca en Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo