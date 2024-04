El temporal arrastra una “marea” de medusas a la costa de Nerga

Los temporales de la Semana Santa parecen estar detrás de la arribada de una verdadera “marea” de medusas a algunas zonas de la costa de O Morrazo, como Nerga. Vecinos de la zona localizaron ayer miles de ejemplares en la playa de Os Castros, en las cercanías de la piscifactoría. “Están tanto en la arena como en el mar y son muchísimas”, aseguraban ayer a FARO. Los servicios de emergencia, como el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil no recibieron durante la jornada ninguna llamada de alerta sobre este episodio.

Inicialmente apuntaban que se podría tratar de la conocida como “carabela portuguesa”, que en realidad no es una medusa, sino lo que se cataloga como hidrozoo sifonóforo. No obstante, parece que en realidad podría tratarse de la denominada como “medusa velero”, que es de un tamaño inferior y no venenosa. A lo largo de la jornada de ayer se dio aviso de su llegada masiva en otros puntos de la costa de Galicia, como en Muros y Carnota.

Un primer plano de las medusas que llegaron ayer a Nerga. / Fdv

Los vecinos aseguran que su presencia se detectó en la jornada de ayer lunes. “El domingo pasamos por aquí y no había nada”, explican. Todo indica que los ejemplares de esta especie pudieron llegar a la costa arrastrados por el oleaje y las fuertes corrientes de los últimos días.

En caso de que finalmente se trate de la conocida como medusa velero, cuyo nombre científico es velella velella, se trataría de una especie de aspecto similar a la carabela portuguesa, pero de un tamaño muy inferior y con un veneno inofensivo para el ser humano. Su presencia es habitual en el mar Mediterráneo y resulta frecuente que lleguen a la costa en grandes colonias en los cambios de estación, como es el caso.

