Máis de 1.500 estudantes de Moaña afrontan o reto de vivir en galego durante 21 días

O reto “21 días en galego”, promovido polo Concello de Moaña en colaboración cos colexios e institutos da vila, arrinca hoxe a súa séptima edición. Os estudantes que se inscriban asumirán o compromiso de empregar a lingua propia ás 24 horas do día ata o 22 de abril. A alcaldesa, Leticia Santos, emitiu un bando para involucrar ao resto da cidadanía a sumárse á iniciativa sinalando que “a experiencia das anteriores edicións cárganos de esperaza”. Engade, no bando, que “máis do 80% das familias de Moaña danlle moita importancia ao futuro da nosa lingua” a pesar de que os datos indican que o uso entre a mocidade moañesa “é moi minoritario”.

O Concello entregou xogos de mesa educativos aos centros como O Agasallo, para estimular a concentración entre os pequenos de 3 a 6 anos, ou O Gatipedro, para os de 1º e 2º de Primaria que se mergulla na mitoloxía galega.

Haberá actividades de reforzo para os de 5º e 6º de Primaria como o II Encontro Escolar de Poeseía Improvisada, ou os obradoiros de portugués, que tamén chegarán a estudantes de 1º de Bacharelato.

Dende 3º de Primaria en adiante adquiriron o reto de falar na lingua propia un total de 1.571 estudantes. Todo o programa se pechará, o venres 26 de abril, cun concerto do trío galego Lontreira, formado por Rotce (bases e teclado), Adri Coyote (voz) e Iván Barral (guitarra).