Un accidente entre un patinete y un coche se salda sin heridos en Moaña

La Policía Local de Moaña acudió, a las 9.00 horas de hoy, a un accidente entre un patinete y un coche en la carretera general PO-313. El turismo bajaba hacia la rotonda del Portal do Almacén cuando, más abajo del cruce de A Porta do Cego, impactó contra un patinete. El joven que montaba en él golpeó contra el cristal frontal del coche y hasta la zona acudió una ambulancia del 061. Por suerte ambos implicados resultaron ilesos y no fue necesario el traslado del ocupante del patinete.