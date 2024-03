Moaña da de baja a medio centenar de habitantes en el padrón y el PSOE pide un plan para llegar a 20.000

La baja por oficio por parte del Concello de Moaña de medio centenar de personas en el padrón municipal de habitantes, que se llevó al pleno de esta semana entre las resoluciones de la Alcaldía, generó un momento de debate entre el portavoz y único concejal del PSOE, Mario Rodríguez, con la regidora, Leticia Santos. Desde las filas socialistas, Rodríguez se mostró sorprendido de que de oficio el Concello haga esta baja por inscripciones indebidas en el padrón, sin desarrollar una estratregia para incrementarlo. Recordó que el PSOE y también el Concello tienen como objetivo que Moaña supere la barrera de los 20.000 habitantes porque supone incrementar la financiación del Estado en una cuantía notable, en torno al 30%. El portavoz del PSOE preguntó ¿por qué incoar de oficio estas bajas con el menoscabo a las arcas municipales y no deciden una estrategia para perseguir ese padrón de habitantes?

Leticia Santos dejó claro al concejal que el Concello está obligado a tramitar esas bajas en el padrón y que lo que no van a hacer es mentir para sacar más dinero al Estado. Según el último censo actualizado, publicado en diciembre pasado, Moaña perdió en 2023, 143 habitantes, quedando con 19.314, más lejos de esa barrera de los 20.000. La alcaldesa dijo que no pueden tener inscritas en el Concello a personas que no cumplen el requisito e insistió en que no van a hacer trampas, aunque reconoció que sí le gustaría que toda la gente que vive en Moaña se empadronara y hacer ver las ventajas que tendrían. Santos aprovechó para criticar el criterio de población en el reparto de las ayudas del Estado ya que los municipios más pequeños son los que más dificultades tienen para prestar los servicios, por lo que volvió a exigir un reparto más justo y equitativo de los fondos estatales.

Carro pide explicaciones sobre el SAF: “Es triste que haya 1.384 horas para vecinos sin utilizar”

La corporación aprobó con la mayoría del gobierno y la abstención de la oposición –PP y PSOE– la propuesta de desestimar el recurso de la empresa concesionaria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) a la segunda y última prórroga del contrato ya que no está de acuerdo con los precios. El gobierno rechazó el recurso, igual que en la primera prórroga, con el informe jurídico que entiende que el procedimiento seguido por el Concello es ajustado. El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, dijo que la alcaldesa volvía a “sacar del cajón el rodillo” , sin demostrar empatía, que aunque no le falta razón al Concello para hacer efectiva la segunda prórroga, no tiene en cuenta lo ocurrido desde la licitación en 2021 hasta ahora, con una guerra por las agresiones ilegales de Putin que generó una espiral de inflación de más del 8% y del 3%. Por su parte, el portavoz del PP, Javier Carro, recordó que él había votado en contra de la concesión a esta empresa y que se sigue preguntando por qué continúa habiendo horas vacías al final del año. Asegura que es triste que si Moaña tiene asignadas 5.958 horas al año de ayuda a domicilio, se hayan prestado 4.384 y quedaran 1.384 sin utilizar. Recuerda que hay 31 personas en Moaña en grado 1 de dependencia, 24 personas en grado 2 y 4 en grado 3 sin tener esta ayuda. La concejala María Ortega inssitió en el esfuerzo económico que hace Moaña con este servicio, pagando la hora hasta 8 euros más que la Xunta, y que la empresa nunca había justificado por qué precisaba este aumento del precio. La alcaldesa, recordó que se trata de un contrato de riesgo y ventura de la contratación pública y que sorprende que un concejal defienda más los intereses de una empresa que el del propio Concello y que seguro que si la empresa obtuviera unos beneficios del 100%, no protestaba.

