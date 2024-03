Gran sorteo y parada en el Hollyvood Hotel.

Unos pocos tuvieron suerte y se llevaron televisores de grandes pulgadas y bonos de compra en establecimientos de la zona del entorno de la avenida de Marín. Fue el otro gran acontecimiento del día de la Virgen de los Dolores. Se cortó la calle y se pobló de gente.

Atrás quedaron las procesiones con invitados

Ya no hay aquellas invitaciones de lujo para las procesiones de Semana Santa, ni los políticos se apropian de las mismas. Ahora va quienes quieren. El PSOE sigue asiduo a estos eventos religiosos. Nunca los dejó, ni cuando el gobierno de Xosé Manuel Pazos acordó que los miembros de su ejecutivo no podían acudir a las procesiones representando a la institución del Concello, si querían acudir, deberían hacerlo a título particular y confundidos entre los fieles. Fue un acuerdo muy particular, que el PSOE no firmó, porque no estaba en el gobierno. Era el momento Alfredo Iglesias como concejal. El hoy secretario xeral de los socialistas de Cangas, Eugenio González, era otro que no faltaba, en su etapa de concejal.

Misa rápida para llegar al sorteo, dicen las malas lenguas

Llamó la atención lo pronto que acabó la misa solemne en honor a la patrona de Cangas, la Virgen de los Dolores. A las 20.00 horas ya estaba saliendo a la calle. Y es que no es normal que salga tan temprano. Hay quien pensó que se debía a que muchos delos presentes tenían un boleto o dos del sorteo del Hotel Hollyvood de Cangas yno quería pedérselo. Pero eso no son más que malicias.

