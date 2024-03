Un siglo del consultorio de O Hío

La historia del consultorio de O Hío, ante cuyo edificio los vecinos volverán a concentrarse para reclmar el regreso de su médico, como recuerda el texto de Antonio Rial, nace en 1924 por iniciativa de un grupo de vecinos. “... constituíronse en fundadores dunha gran obra solidaria e inédita naquela época, e que serviu de exemplo e asombro para moitos: Vendo as necesidades da Parroquia, especialmente no que a atención sanitaria se refire,solidaria e inédita naquela época, e que serviu de exemplo e asombro para moitos, forman unha comisión gestora que, tras unha análise pormenorizada da situación, convocan á veciñanza (23 de marzo) na Casa Rectoral e deciden, entre todos, a creación da Sociedade de Socorros Mútuos “A Unión”. Para elo dispóñense á redacción dun reglamento que se somete a debate unha semana máis tarde no domicilio de Ramona González Chamadoira (O Pardiñeiro), sendo aceptado por aclamación”.

la gestora contrató al primer médico, al Dr. Vázquez, como añade Rial, “cun salario de 3.000 pesetasanuais e empeza a prestar servicios aos asociados d’A Unión en réxime de iguala. Unha vez aprobados os estatutos por parte do Gobernador Civil ((Junquera) convócase Xunta Xeral no Pardiñeiro (alí queda establecido o domicilio social) e desígnase directiva: Manuel Otero Ríos (presidente); Manuel Iglesias Herbello (vicepresidente); José Lorenzo Fernández (secretario); Leonardo Piñeiro Martínez (vicesecretario); Roque Gutiérrez Lemos (contador); Manuel Otero Prieto (tesoreiro); Manuel Otero Costas, Victoriano Soliño Martínez, José Mariño Gutiérrez, Manuel García García e Juan Menduíña Otero (v). A cuota por asegurado será de 0,25 ptas.+0,10”.

El uno de mayo de 1928 nace la S.S.M. “A Unión”-Fillos do Hío-Residentes en Bos Aires cuyo fin principal será “Proteger moral y materialmente a la Sociedad homóloga que se halla en la Parroquia de Hio (Art. 2° / apartado A dos seus estatutos). Ao remate dos seus actos soian cantar con nostalxia: Vámonos d’aqui ó Hío / miña cariña de rosa / vámonos d’aqui ó Hío / que esta terra non é nosa...!!”

A Sociedade Irmán “A Unión” (B. Aires), envía unha remesa de fondos (3.500,- Pts.) para liquidar gastos contraídos con motivo da construción da casa social (11.667,50 pesetas o edificio + 600,- pesetas. o solar. Total costo 12.267,50 Ptas.). Remiten escrito que, nalgún dos seus párrafos di: “Hermanos: Dirigimos a Vdes. estas líneas-testimonio de nuestras actuaciones pasadas y futuras; líneas concisas y concretas que demostrarán el alto ideal y noble fin que nos hemos impuesto todos nosotros, hijos de ese cielo Ileno de añoranzas para los que lejos están del terruño que nos vio nacer...” Solicitan ser considerados protectores polas súas aportacións e finalizan: “Sean portadores hacia los estimados socios de nuestros más fervientes saludos y votos de felicidad de todos sus connacionales en ésta”.

El 31 de marzo de 1929, hace 95 años, con la asistencia del gobernador civil, Barrantes Abascal, y otras autoridades, además de los socios de la “Unión”, recuerda el texto de Antonio Rial, ,quedaban inauguradas las nuevas instalaciones que bendice el párroco Ricardo Touriño Gamallo.

“Celébrase a primeira reunión no novo local que toma, entre outros, os seguintes acordos: “1°.- O médico, Manuel Martínez Piñó, pasará a residir coa súa familia no piso principal do novo edificio. Non se lle cobrará alquiler como mostra de gratitude polos servicios prestados á Sociedade. Proceder ao acondicionamento dunha habitación da planta baixa para consultorio médico, sen que poida dedicarse a ningún outro fin. A familia Piñó poderá dispor da horta, e todas as modificacións ou melloras que realice na finca (obras, plantacións de frutais, viñedos, etc) quedarán a beneficio da Sociedade en canto cese na súa actividade como galeno da mesma. Non terá dereito a indemnización algunha. Cando cese coma médico da Sociedade “A Unión”, deberá deixar a casa nun prazo máximo de 15 días”.

La junta de goberno se reúne el 14 de abril de 1929 y acuerda, tal y como recoge Rial Hermelo : “Designar como protectora e asesora desta asociación á sociedade irmán de Bos Aires, composta por fillos do Hío residentes naquela capital”.

