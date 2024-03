El gobierno contratará a una empresa para desbrozar y el PP critica la propuesta

El Partido Popular realiza una interpretación de la propuesta del gobierno local de contratar a una empresa para desbrozar los caminos de Cangas. Asegura el PP que el gobierno decide privatizar el servicio, renunciando a una subvención de la Diputación para contratar personas desempleadas y prestar este servicio directamente. Habla el PP de que el gobierno presume de progresismo y en vez de defender un servicio público opta por la privatización. Critica también la política económica del gobierno local, dice que no es capaz de realizar una mínimamente decente, fallando con las propuestas de presupuestos y modificaciones de crédito por su incapacidad de negociar y consensuar (el PP siempre se negó a consensuar un presupuesto) acusando de sus fracasos al grupo mayoritario de la corporación.

Pero si se estuvo presente en el pleno se puede comprobar que la versión del PP no se ajusta a la realidad. Es cierto que se puede contratar desbrozadores a través de la línea 3 del Plan+Provincia, pero eso obligaría a realizar una serie de contratos continuados que no permite la ley y que, de hacerlo, el trabajador podría denunciar y ganar en los tribunales de justicia un puesto de trabajo fijo en el Concello de Cangas. Y lo que no quiere el gobierno es que aumente la masa salarial. De ahí que la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, propusiese pasar fondos de la línea 3 a la línea 2 para contratar a una empresa para que realice los desbroces. Algo simple y entendible.

Por otra parte, el pleno acordó por unanimidad iniciar antes de tres meses la redacción de un Plan Municipal de Vivenda e Solo con la participación de todos los políticos. La propuesta fue presentada por Alternativa dos Veciños. Todos coincidieron que este asunto era más competencia de la Xunta. El PP pidió la apertura de la Casa dos Pobres, pendiente de un reglamento de uso y de terminar de amueblarla.

