Empiezan a aparecer los jardineros por Cangas.

No sabemos si son de la línea 1 o 2 o como quiera que van esas contrataciones tan farragosas, lo que sí sabemos es que están trabajando de lo lindo. Se les ve con una frecuencia muy elevada por la villa.

Los que están hartos de tanta concesión

Algo está cambiando en la política de Cangas. Es cierto que el gobierno aguanta, busca alianzas y consensos, trabaja para la calma y no para la irritabilidad, pero no lo es menos que hay quienes se están cansando de tantos paños calientes, de tanto sosiego autoimpuesto y consideran que es el momento de buscar la diferencia. Que la imagen de minoría temblorosa es mala para el votante, convierte a amigos en enemigos y harta de tanto cambalache, que diría el tango. Que una cosa es negociar y otra hacer el juego de la pelota, aquello que había en la Francia de la Revolución.

Menéndez puso bien los pies para gaiteiro

Decía el fallecido conselleiro y eterno aspirante a la vicepresidencia de la Xunta, Xosé Cuiña, que había que “poñer ben os pes para ser bo gaiteiro”. Ayer vimos al Director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, “poñer ben os pes para gaiteiro”. No se hundió en la lama, salió ileso de la guerra con bayoneta calada y mantuvo la compostura con dignidad exquisita. Que a lo mejor no será conselleiro, pero que sabe manejarse en tierra hostil no cabe duda. Además, O Morrazo, por lo menos, lo conoce.