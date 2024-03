Críticas a Iglesias por no asistir a estudiar la aplicación de la Ley de Vivienda en la Xunta

A la espera de que hoy se debata en el pleno de Cangas una moción de Alternativa dos Veciños (AV) sobre la situación de la vivienda, el PP salió ayer al paso de las declaraciones del concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, sobre la reunión que hubo el miércoles en la Xunta para abordar las áreas tensionadas de vivienda.

El PP critica la actitud del concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, de no acudir a la reunión con la Xunta, en la que se abordó la aplicación de la ley estatal de vivienda en un contexto en el que el mercado inmobilario local se encuentra muy descompasado con mucha demanda de viviendas, sin apenas oferta. “Para el PP, esta situación se agrava por la parálisis de los últimos años en los que apenas hubo voluntad por aliviar la situación. “Después de ocho años seguimos esperando la aprobación de un Plan Xeral que es esencial para el desarrollo de la vivienda en el concello de Cangas”. Afirma el PP que el único avance que hubo en materia de vivienda en los últimos años fue la inclusión del concello, después de una moción suya, en el programa de Vivendas Baleiras, que apenas tuvo impacto por la falta de gestión de los responsables municipales con los propietarios.

“Otro ejemplo claro lo tenemos en la Casa dos Pobres, que después de muchos anuncios y 70.000 euros invertidos, y con una desocupación por medio, sigue cerrada y si fecha de apertura. Antón Iglesias no fue a esa reunión porque no fuera ser que después de 6 meses en el cargo y sin hacer nada, le hagan trabajar ahora. Lejos de poner soluciones a los problemas, este gobierno sigue en la línea de, ante los problemas, derivar a otras administraciones. Nunca pueden hacer nada salvo cobrar todos los meses. Resulta surrealista que el concejal de Urbanismo critique que la Xunta aplique lo establecido por una ley estatal la cual, el diputado de su formación en Madrid no la votó en contra. La realidad es que el concello puede hacer mucho más de lo que hace y no hace porque da trabajo y están más cómodos comentando lo que según ellos tienen que hacer los demás”. El PP reclama que se ponga en funcionamiento la Casa dos Pobres y que se proceda a la desafectación de las viviendas de maestras vacías con la misma finalidad o que se tramite el PXOM.

Suscríbete para seguir leyendo