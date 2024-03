Intento de robo en un local de Cangas que se relaciona con el de O Gatañal

Un nuevo intento de robo en un local del centro de Cangas tuvo lugar la madrugada pasada mientras el gobierno convoca a los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias a una reunión para confeccionar el dispositivo de seguridad de Semana Santa. El intento de robo fue en la cafetería O Cangaceiro, que tiene entrada por la avenida Castelao y por Méndez Núñez. El local está situado frente al Concello de Cangas. El propietario se encontró con las puertas selladas cuando llegó por mañana a abrir su local. Consideró que se trataba de un intento de robo, de hecho la denuncia que realizó ante la Guardia Civil de Cangas va en ese sentido.

Según la Policía Local de Cangas este intento de robo podía estar relacionado con el que se produjo la semana pasada en O Gatañal. Comenta que recientemente salieron de la cárcel dos personas conocidas por esta prácticas y los robos coinciden en el tiempo y también en las formas, según indica el propio jefe de la Policía Local de Cangas. El inspector jefe ya dio instrucciones a los agentes de la Policía Local para reforzar la vigilancia en cafeterías y locales de ocio. En el Concello de Cangas se echa de menos la coordinación entre los cuerpos. Hay que tener en cuenta que se aproxima la fecha para renovar el convenio entre Concello de Cangas y Subdelegación del Gobierno para regular el tráfico en las parroquias durante el verano.

Por otra parte, está previsto que el jueves tenga lugar una reunión convocada por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, en la que se pretende que estén presentes la Policía Local, el Grupo de Emergencias de Cangas, Protección Civil, Tráfico, así como la Guardia Civil de Cangas. Este último cuerpo aún no confirmó su presencia en esta reunión cuyo objetivo es el dispositivo de seguridad y tráfico de Semana Santa. No hay que olvidar que la de Cangas está considerada de Interés Turístico Galego y atrae a numerosas personas a la villa, sobre todo si hay buen tiempo.

