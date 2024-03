Golfiños recuerda el mundo del mar con el premio Bueuesa Senlleira a Mari Rodríguez

El mundo del mar cobró protagonismo en la séptima edición de los premios Bueuesa Senlleira, que sirvieron para que el Club Golfiños de Bueu homenajease ayer a Mari Rodríguez Cerviño en un acto celebrado en el Centro Social do Mar. Marinera jubilada, pero también revisadora en una fábrica, auxiliar de farmacia e incluso alfombrista, la receptora del galardón puede presumir de una trayectoria tan dilatada como dura, y de haber sido una pionera en un mundo tradicionalmente reservado a los hombres.

Su historia nace en A Graña, pero se desarrolla principalmente en Banda do Río, donde se crió, cerca de un mar que sería protagonista en su vida. Antes tuvo que estudiar en el colegio y luego Corte y Confección, aunque reconoce que aquello no era lo suyo. Auxiliar de farmacia primero, revisadora de fábrica después, el oficio de marinera le llegó de rebote. “Mi marido trabajaba con mi suegro. Se puso por él en el mar y cogió marineros, pero le empezaron a fallar. Y entonces fui yo”, relata.

Inicialmente se limitaba a cubrir las ausencias, pero acabó por decidirse a sacar todos los títulos y hacerlo de forma permanente. “No era que me gustara, pero hay que trabajar”, señala, antes de añadir que “fue lo mejor que pude hacer”. Estudió en la Escuela Náutica de Bueu, e hizo un curso contra incendios en Salvaterra. E insiste. “Estoy muy contenta de ir, porque hoy en día estoy jubilada y cobro”, afirma.

Su vida transcurrió entre trasmaños, rapetas, miños, arrastros y rieiras, entre chipirones, nécoras y vieiras. Pero también entre accidentes laborales, con cuatro fracturas de tobillo y una de cadera, incidentes que le hacen apuntar nuevamente que “como coticé pude cobrar la baja. Y después me jubilaron, que me quedaba nada, apenas dos o tres meses, pero me dijeron que no podía andar al marisco a flote”, relata.

Mari Rodríguez Cerviño engrosa desde ayer el listado de mujeres acreedoras a esa distinción de Bueuesa Senlleira, de la que también pueden presumir la poeta Míriam Ferradáns, la actriz y drag king Susi Ons, la maestra Consuelo Davila, la isleña Aurita Reiriz, la farmacéutica Carmen Outeda, y las subastadoras de pescado As Xulianas.