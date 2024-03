Multitudinario homenaxe ao canto e a percusión

Non faltou un agasallo para a Asociación Cultural María Soliña, en recoñecemento á organización do novidoso “Concurso de canto e percusión” celebrado onte no Auditorio de Cangas, con remuneración e trofeos para os tres primeiros clasificados en cada categoría e un gran aplauso do público como premio maior.

As concurridas xornadas de mañá e tarde, con centenares de asistentes, remataron coa entrega de premios aos tres primeiros clasificados tralo xuízo do xurado. Na categoría A, as ganadoras son “Titiriteiras”, da AC Tarambainas; “Moreniñas”, de Vai de Roda; e Grupo C da Asociación Rosalía de Castro. O premio do xurado foi para “Fiada miúda”, da AC O Fiadeiro. En categoría B, as premiadas foron “Laretas e marmuradoras”, da ACF Tarambainas; “Petís de Castromao” e “A Pedreira”, da asociación xuvenil Xiradela. O premio ao mellor vestiario entregouse ás pandereteiras da Asociación Cultural Rosalía de Castro, de Cacheiras; e o grupo revelación, as “Latriqueiras”, da AC O Fiadeiro.

A AC María Soliña celebra o éxito de organización e público. / G. Núñez

Na categoría sénior, en primeiro lugar foi elexido “Arghadelos”, da AC Soalleira; segundo quedou o Grupo G da Escola de Cantigas e Agarimos; e en terceira posición, as pandereteiras de Peis d´hos. Ademais, o primeiro premio da categoría C recaeu en “Ferriñas Bravas”, da AC O Fiadeiro; o segundo, nas “Meniñas”, da ACF Tarambainas; e o terceiro, en “Guriñas de Castromao", con premios en metálico e trofeos.

Na cita celebrada no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela estaban inscritos 37 grupos pertencentes a 19 asociacións repartidas por toda a xeografía galega, que suman 270 músicos. O concurso repartiu arredor de 2.000 euros en premios, ademais de trofeos, grazas á colaboración de empresas patrocinadoras , como Gandón, e comercios locais. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), a concelleira de Cultura, Aurora Prieto (EU) e a edila do PSOE Pilar Nogueira representaron ao Goberno tripartito e loubaron o gran traballo realizado pola Asociación Cultural María Soliña, que ten ánimo de continuidade. Ademais de artistas do canto e a percusión, no recibidor do Auditorio Municipal de Cangas instaláronse postos de colectivos solidarios da comarca do Morrazo, como Adicam ou Colonias Canguesas.