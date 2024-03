Golfiños dedica a Mari Rodríguez, mariñeira xubilada, a homenaxe Bueuesa Senlleira

O Club Golfiños celebra mañá a sétima edición da súa homenaxe Bueuesa Senlleira, un recoñecemento que este ano recae sobre a mariñeira xubilada Mari Rodríguez Cerviño. A entrega será no Centro Social do Mar a partir das 20.00 horas e pasará a formar parte dun listado no que tamén están a poeta Míriam Ferradáns; a actriz e drag king Susi Ons; a mestra Consuelo Davila; a saga de mulleres das Xulianas, dedicadas a subasta de peixe; a veciña de Ons Aurita Reiriz; e a farmacéutica Carmen Outeda.

Mari Rodríguez é natural da zona da Graña, aínda que se criou no barrio de Banda do Río. Antes de traballar no mar estudou Corte e Confección, aínda que recoñece que “non me gustaba” e foi auxiliar nunha farmacia ata que se casou, con 17 anos. Tamén traballou como revisadora na fábrica ata antes de embarcar co seu marido, Julio. “O meu home traballaba co meu sogro. Despois púxose pola súa conta e colleu mariñeiros, pero logo empezaronlle a fallar”, relata.

Mari Rodríguez Cerviño, nunha imaxe recente xunto a unha alfombra elaborada na sala Amalia Domínguez Búa. / J.M.D.

Así que ela comezou a cubrir esas ausencias, ata que finalmente decidiu estudar na Escola Náutica e sacar todos os títulos necesarios para poder traballar con todas as garantías, o que lle permitiu cotizar e cobrar hoxe a súa pensión de xubilación. Ao longo desa traxectoria no mar traballou en diferentes oficios e artes, con algúns sustos. “Partín os tobillos catro veces. E logo unha cadeira despois de caír nunha pedra”, conta.

Mari Rodríguez Cerviño está xubilada desde hai anos, pero é unha das alfombristas máis activas e inquedas e forma parte da Asociación Cunchas e Flores de Bueu.