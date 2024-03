El Coro San José vuelve a las calles de Cangas con la con la música como única protagonista

Esta vez la música fue la única protagonista. Afortunadamente. El Coro San José volvió en la madrugada del sábado al domingo a las calles de Cangas para cantar a los Pepes y Pepas en vísperas del Día de San José. Un recorrido que esta vez, después de la mala experiencia del año pasado, se completó sin ningún tipo de llamada de queja ni visita inesperada. “Avisamos que íbamos a salir y esta vez fue todo sobre ruedas”, apuntaba ayer el director del coro, Pablo González “Perete”. O más bien sobre notas musicales.

Como es tradición la rondalla nocturna tuvo como punto de encuentro la Praza do Arco, donde justo a medianoche comenzaron a sonar los instrumentos musicales y las voces del coro. En total más de medio centenar de personas conjuradas para mantener con vida una tradición que se remonta al año 1934. Pablo González “Perete” recogió la batuta que dejó su padre, Antonio “Tucho” Perete, fallecido en 2019 y el repertorio incluía dos temas con aires de bossa nova, un género que le gustaba especialmente a su progenitor: “Samba en preludio” de Vinicius de Moraes y “Eu sei que te vou amar”, de Antonio Carlos Jobim. La serenata se completaba con “El cosechero”, de Ramón Ayala, y “El viejo roble”, de Tony Orlando.

Músicos y voces siguen la batuta de Pablo González “Perete”. / Fdv

Lo único que parecía amenazar la noche era la meteorología, con el mal tiempo acechando en el arranque del recorrido. En la Praza do Arco hubo un momento en el que las partituras parecían querer volar, pero el propio público se encargó de recogerlas y sostenerlas sobre el atril para que los músicos pudiesen seguir tocando.Sin embargo, esa amenaza no pasó a mayores y músicos, voces y todas las personas que quisieron acompañarles pudieron completar el recorrido por el entorno del casco histórico para cantar a los Pepes y Pepas.

Desde la Praza do Arco se dirigieron hacia la Taberna do Jefe, en la calle Manuel Graña; luego a una casa particular en la Rúa Nova (en el entorno de la Rúa do Sol); y este año por primera vez se cantó delante de una vivienda en la zona del bar El Paseo, en Eugenio Sequeiros, y el homenajeado bajó a fundirse en un abrazo con el director del Coro San José.

Noche mágica

La última escala fue en el propio paseo de Eugenio Sequeiros, pero en la zona situada frente a la plaza de abastos. Una serenata que concluyó alrededor de las tres de la madrugada. Aunque el Coro San José fue moviéndose durante toda la noche de un lugar a otro la música y las voces no dejaron de sonar.

Durante esos traslados la agrupación seguía entonando y cantando canciones del repertorio de años anteriores. Y siempre con la compañía de un numeroso y fiel público con ganas de disfrutar de una de las noches mágicas que depara el calendario en Cangas.