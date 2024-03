Cangas adapta el proyecto para peatonalizar Vincenti a exigencias de Patrimonio y espera su permiso para obrar

La Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) no pone trabas al proyecto de peatonalización de la calle Eduardo Vincenti y la avenida de Montero Ríos que promueve el Concello de Cangas y lo financia conjuntamente con la Diputación. Pero para ejecutarlo se precisa también el informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que aprecia algunas carencias en la propuesta y exige más documentación y algunas modificaciones para autorizarlo. El Gobierno local ha encargado esos “ajustes” a los arquitectos que redactaron el proyecto –José Luis Pichel y Enrique Gil– y estos ya lo han hecho para entregar el documento modificado en los diez días de plazo otorgados por el departamento autonómico. “Esperamos que en los próximos días nos den la conformidad definitiva para licitar y comenzar los trabajos”, afirma Iria Malvido, concejala de Obras e Servizos (PSOE), que incide en que deberán estar ejecutados en un año, pues en el convenio figura el 30 de abril de 2025 como fecha tope.

El objetivo de la actuación es recuperar el espacio entre el Casco Vello y la alameda, priorizando a las personas sobre los vehículos en Vincenti y Montero Ríos. Para ellos cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que aportan la Diputación y el Concello, en porcentaje del 80% y 20%, respectivamente. Patrimonio reclama un “análisis histórico y descriptivo más detallado de la evolución de la alameda y los jardines”, una carencia que el equipo redactor resuelve aportando fotografías de la zona tomadas desde finales del siglo XIX. En ellas se constata la evolución de estos espacios urbanos que se asientan sobre terrenos ganados al mar en sucesivos rellenos, y los arquitectos consideran que dan buena prueba de que la actuación proyectada tiene en cuenta el carácter de ese ámbito y no desentona con el conjunto.

El otro informe sectorial necesario, de la AXI, es favorable al plan municipal

También echan en falta los técnicos de Patrimonio la descripción y justificación de las pavimentaciones en los enlaces con las calles transversales y las plazas de O Arco y A Fonte, requieren un análisis de los espacios y adecuar la pavimentación rompiendo la continuidad con el resto de la vía, así como más detalles de la solución propuesta y su ajuste a las condiciones del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior). Pero los promotores creen que están suficientemente justificadas, pues “la nueva pavimentación se propone en continuidad con la realizada a principios de los años 10 del presente siglo, utilizando losas de granito de 60x40 similares a las existentes”, y adjuntan planos de detalle con los pavimentos y encuentros con los existentes en los distintos tramos del ámbito de actuación.

Con respecto a la transformación de Vincenti y Montero Ríos con “plataforma única” priorizando su carácter peatonal, en continuidad con los jardines y alameda, Patrimonio no pone inconvenientes, aunque no estima acertado “modificar los límites de los jardines en oposición a su carácter deliberadamente cerrado”. Argumenta que la alameda responde, en su escala, a una imitación a las ubicadas en grandes villas y ciudades, un paseo con árboles en el que prima el recorrido longitudinal, donde de manera ocasional se generan transversalmente otros espacios de estancia o jardines, y cuenta con elementos de mobiliario urbano, esculturas, fuentes o el palco de la música. “Se trata en su conjunto de un espacio urbano singular bien delimitado en la trama urbana”, resume.

Escultura de Asorey en homenaje a José Félix Soage. / G. Núñez

El equipo redactor responde a esa apreciación y justifica que “la alameda es un elemento anexo a los jardines y no a la inversa”, pues su diseño no responde a la imitación de las alamedas de grandes villas o ciudades, sino “más bien al contrario, en este caso los jardines, de manera ocasional, generaron la actual Alameda Vella”. Con todo, los arquitectos consideran “oportuna la recomendación de no modificar sus límites” y adjuntan la propuesta modificada, donde el cambio de pavimento delimita los jardines según su traza original, respetando el contorno primitivo de la planta triangular y con la plantación de árboles que den continuidad a los ya existentes en la alameda. De este modo, se delimitan los jardines mediante un bordillo con parterres y se enmarcan el palco de la música o el monumento del escultor Asorey al filántropo José Félix Soage.

El plan se limita a terreno municipal, no usa el de Portos

Patrimonio de la Xunta advierte también que la intervención propuesta por el Concello de Cangas “no recoge ni ordena el ámbito en continuidad de la alameda hacia el puerto”, que en la actualidad supone formalmente una ampliación de la zona de paseo, por lo que se debería “estudiar el enlace de las nuevas actuaciones con las pavimentaciones y elementos existentes, con la recomendación de tratar uniformemente todo el ámbito”. Así, la documentación resulta “incompleta”, y para que Patrimonio pueda informar la solicitud se deberán solventar estas carencias para no darla por desistida y cerrar el expediente. Los arquitectos contratados por el Concello explican que el ámbito de la actuación propuesta “se circunscribe únicamente a terrenos de titularidad municipal”, y más allá del reloj meteorológico de Guitián son propiedad de Portos de Galicia y ajenos al actual proyecto, como también explica la concejala Iria Malvido. No obstante, los promotores consideran “conveniente” actuar en intervenciones posteriores sobre los terrenos de Portos, tanto los correspondientes a la Alameda Nova como al vial y aparcamiento frente al mercado de abastos mediante “una propuesta integradora que regularice el conjunto de ese espacio urbano”.