Xurxo Souto e un pobo de artistas en Bueu

O polifacético artista Xurxo Souto encheu onte a sala de usos múltiples do Centro Social do Mar na presentación do seu novo libro, “Somos un pobo de artistas”, un acto organizado pola libraría Miranda. Foi unha presentación acorde ao libro, na que se uniron literatura, poesía e música. Houbo tempo para cantar a famosa canción “Falemos galego” da comparsa Os Mulos ou algunha das antigas cantigas das traballadoras de Massó recuperadas pola “Coral Poliocéana de Bueu”.