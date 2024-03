“No hay que pedir perdón por el humor; no busca ofender”

Juan Muñoz, el humorista y actor que durante años fue conocido por formar parte del dúo Cruz y Raya, actúa esta tarde en el Hotel H4 de Cangas. Hace gala de su pasión por una profesión que practica “desde los 13 años” y por la libertad de hacer reír frente a la corrección política.

Juan Muñoz (Barcelona, 1965), reconocido durante décadas como uno de los componentes del dúo cómico Cruz y Raya, protagoniza hoy un monólogo dentro de las Tardes de Comedia del Hotel H4 de Cangas. A las 20.30 horas arrancará su gira de 40 aniversario ante el público cangués. Se trata de un espectáculo de stand up en el que Muñoz promete salir sin un guión fijo. “Me pongo delante de la gente y el humor fluye, porque es distinto el público de Galicia y el de Andalucía”. Y de eso sabe, porque recuerda que “desde que nací no he trabajado de otra cosa en mi vida. Tengo 58 años y empecé a trabajar en esto con 13 años”. Con tanta trayectoria asegura que cada vez que se sube a un escenario “siempre pienso que me voy a comer al público y que se van a reír conmigo”.

Tira de humor para señalar que si ahora hace monólogos “cuando trabajaba con José Mota hacía biólogos”. Desmitifica el cambio de humor con el paso de los años. “Es verdad que las generaciones se van riendo de unas cosas o de otras, pero el público es el mismo de siempre”.

Conocido por sus personajes en los que imita a un gitano o a un moro, Juan Muñoz sufre, como gran parte de los humoristas de España, la imposición de lo políticamente correcto que estuvo tan vigente en los últimos años y que poco a poco parece ir diluyéndose. “Ahora, para algunas cosas, hay que cogérsela con papel de fumar. A veces tengo las cuatro primeras filas llenas de moros y de gitanos. Les pido que decidan si puedo hacer risa de ellos y siempre dicen que sí. El caso es reírse y liarla. Siempre y cuando no se ofenda a nadie, no hay que pedir perdón por el humor”, defiende. Y no se corta a la hora de mostrar incorrección política “porque nací en Barcelona y puedo decir que me cago en Puigdemont”, señala con humor.

El exintegrante de Cruz y Raya muestra, antes de su llegada a Cangas, su amor por el público gallego “porque fue aquí en donde participé en televisión por primera vez” y esgrime su amistad con el actor Luis Zahera “y el buen trato de Alikate Producciones”.