Bueu acollerá en maio unha das once carreiras e festas do Correlingua

O Correlingua voltará este ano a Bueu. A organización presentou onte en Santiago o calendario coas datas das carreiras e festas do Correlingua, que este ano incluirá ata once localidades. A parada na comarca do Morrazo será o luns 7 de maio, na Praza Massó de Bueu.

O obxectivo desta iniciativa é reivindicar o uso do galego, especialmente entre os máis novos, dunha maneira “festiva, se prexuízos e desfrutando de todo o que ten que ofrecer o noso idioma e a nosa cultura”. As festas incluirán a popular carreira por cada unha das vilas e un espectáculo musical. Nesta ocasión os grupos que participarán coas súas cancións en galego serán A Gramola Gominola, Cuarta Xusta, Mekánica Rolling Band, Paco Nogueiras e Pauliña.

Durante o transcurso da festa tamén se lerá un manifesto, que este ano leva o título de “Dende aquí e até acolá, galego xa!”, que foi elaborado no marco dos obradoiros “Desata a lingua” celebrados durante o ano pasado entre o alumnado da ESO de diferentes centros educativos de toda Galicia.