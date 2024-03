Os peludos

Estes últimos meses, os concelleiros do Partido Popular de Bueu e mais a veciñanza do Morrazo estamos asistindo a un dos espectáculos máis bochornosos que se poden lembrar de xestión de política municipal: o relacionado cos pagos do Concello de Bueu á Protectora de Animais e a renovación do convenio de colaboración entre ambas as entidades. Este debate non é nada novo.

Todos os días vemos como se malgastan miles de euros, mentres despois se afirma que “debe haber uns límites conforme á realidade que vivimos”. Descoñezo, francamente, cal é a realidade do alcalde de Bueu, do edil de Facenda e mais dos socios do PSOE e se viven inmersos aínda naqueles tempos nos que Zapatero dicía que un café valía 80 céntimos, mais a realidade dos cidadáns de a pé, a realidade que vivimos todos nós, é que o custo da vida se encareceu notablemente nestes últimos anos. Se os prezos das operacións para os animais aos que recolle a Protectora soben substancialmente, alguén pensa que se pode facer o mesmo cos mesmos cartos que hai dez anos? Despexo dúbidas: a realidade é que non. Nin a cesta da compra vale o mesmo, nin os gastos da Protectora son os mesmos, aínda que o alcalde pretenda que con catro pesetas se faga o mesmo que cun duro.

Aínda que nos tempos que corren, pedir xustiza e equidade sexan xa peticións gastadas polo uso reiterado, cómpre que o sigamos intentando e desde o PP estaremos sempre do lado da Protectora, porque a súa é unha demanda xusta, equilibrada e que non supón un gasto desmedido para o Concello. Eses 3.000 euros anuais de aumento que se solicitan son menos que o que alcalde gasta en pluses a dous traballadores do Concello nun mes normal. Eses 3.000 euros son menos que o custo dalgunhas sentenzas contra o Concello pola obstinación do alcalde. Eses 3.000 euros son unha pinga no océano que é un orzamento municipal de 7 millóns de euros.

Desde aquí, reitero a petición que fixemos no último pleno para que se aumenten as contías de 9.000 a 12.000 euros anuais (1 euro/ habitante) e pido que se repense a decisión. É hora de que o alcalde, Félix Juncal, recapacite, sobre todo tendo en conta que aínda non aprobou os orzamentos deste ano e ten aí, xa que logo, unha oportunidade de incluír este cambio. O refrán di que rectificar é de sabios e Juncal, o BNG e o PSdeG aínda están a tempo. Só fai falla valentía e dignidade.

*Concelleiro do PP de Bueu