Espiñeira traballa o galego desde a música

O CEIP da Espiñeira, en Aldán, leva anos observando que cada vez hai máis dificultades na expresión oral en galego por parte do alumnado, que os medios de comunicación, maioritariamente castelán falantes, están máis presentes nas casas, familias, momentos de lecer..., e como consecuencia, no día a día das persoas máis novas. Por esta razón, no claustro concluiron na necesidade de crear espazos nos que o lecer e a convivencia entre a rapazada, sexa no idioma galego e puxeron en marcha un proxecto para traballar o galedo dende a música, como unha grande ferramenta para que o alumnado se exprese e fale en galego e aproveitar para que coñezcan cancións tradicionais para compartir cos seus maiores.

Víctor Gómez, de A Quinquillada e Estela Martínez, nai do cole a profesora de música. / Fdv

Unha das propostas máis destacables foi volver a xuntar ó grupo folk de Aldán “Millo verde”, que naceu en 1977 na parroquia. Este grupo estaba composto por Maruchi Álvarez, Xosé Bermúdez, Xosé Luis Rial, Xosé Benito Alfaia, Manuel Villar e o falecido Manuel Menduiña Docampo “Laski”, entre outros componentes. Catro deles gravaron este pasado martes co alumnado a famosa canción “O ghato”. Xuntaron así diferentes xeneracións a través dun fío condutor claro, a música tradicional. Para elo, os alumnos fixeron unha adaptación da letra “O ghato” no entroido deste ano e grabvaron tamén coa asociación organizadora do Carnavaldán.

O grupo de alumnos, docentes, músicos e familias no colexio de Espiñeira. / Fdv

Como todos os anos, os alumnos van cantar a residencia de maiores Domus Vi de Aldán o “Cantar de reis”, unha copla en galego que é propia de Aldán. Comentaron o proxecto na residencia e se estarían interesados en cantar cos nenos e nenas un tema en galego. A residencia confirmou que sí e puxeronse a traballar no tema “Rosiña do mes de maio”, de Uxía Senlle, e popularizado pola señora Carme que será interpretado por unha residente, alumnado, o mestre de Educación musical (contrabaixo), unha nai e o pianista Xan Campos.

Nun ensaio do proxecto musical en galego. / Fdv

Tamén pediron colaboración á Asociación Juan XXIII, xa que o longo do curso colaboran con este alumnado. E van participar coa canción “Convive con cautela”, adaptando o tema “Vai tu” de Baiuca Leilía e acompañando o retrouso con lingua de signos. O colexio destaca a implicación de Víctor Gómez Gallego, compoñente da banda “Quinquillada”, no proceso de gravación. Este martes gravaronse na bilioteca cinco cancións con “Millo verde” , Carnavaldán e familias do cole. Quedan outros cinco temas para gravar en abril e maio, unha delas “Rosiña do mes de maio”.